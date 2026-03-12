Chez JYSK, cette chaise en tissu et chêne à 70 € affole les décorateurs et ridiculise des modèles à 140 €

À 70 €, la chaise de salle à manger EJSING de JYSK promet le look et le confort d’un modèle à 140 €. Tissu beige, chêne chaleureux et avis clients élogieux soulèvent une vraie interrogation déco.

Dans la plupart des enseignes, la moindre chaise de salle à manger avec accoudoirs frôle ou dépasse les 140 € pièce. Pour beaucoup de foyers, relooker la table du quotidien devient alors un luxe. Chez JYSK, un modèle en tissu beige et coloris chêne naturel bouscule ces repères de prix.

Il s’agit de la chaise de salle à manger EJSING, affichée à 70 € au lieu de 89,99 €, soit 22 % de réduction, avec une éco-participation de 1,82 € et un achat par deux. Bien notée par ses acheteurs, elle promet le confort et le look de chaises deux fois plus chères. De quoi attirer la curiosité.

Chaise EJSING JYSK : un design tissu beige et chêne qui fait penser au haut de gamme

Visuellement, la chaise EJSING reprend les codes d’une chaise dite premium : assise rembourrée, dossier incurvé, accoudoirs intégrés et pieds fins aspect chêne. Le duo tissu beige et coloris chêne naturel apporte de la lumière tout en gardant une ambiance chaleureuse, très scandinave. Autour d’une table blanche, noire ou en bois clair, l’ensemble paraît travaillé.

Les courbes du dossier et la continuité avec les accoudoirs donnent ce fameux effet “chaise de showroom”, loin de l’image des chaises d’entrée de gamme. Le rendu textile reste doux au regard, sans brillance plastique. Pour une petite salle à manger, ce type de silhouette suffit souvent à structurer l’espace sans l’alourdir.

Confort, dimensions et matériaux : ce que cette chaise JYSK offre réellement à table

Côté gabarit, EJSING mesure 55 × 79 × 55 cm, avec une hauteur d’assise de 47 cm et une profondeur de 47 cm, des valeurs qui correspondent aux tables de salle à manger courantes. Les accoudoirs montent à 63 cm, ce qui apporte un vrai soutien pour les avant-bras si le repas s’éternise ou si la table sert ponctuellement de bureau.

Assise et dossier utilisent une mousse de polyuréthane donnée pour 23 kg/m³, pensée pour éviter l’effet planche après une heure. Les pieds en acier aspect chêne, associés à une structure en contreplaqué, portent une charge testée à 110 kg pour un poids de 15 kg par chaise, gage de stabilité. Le revêtement mélange polyester et feutre, avec certification FSC Mix.

Face aux chaises à 140 € : pour quel profil la chaise EJSING de JYSK tient-elle la comparaison ?

Par rapport à des chaises vendues autour de 140 €, souvent en chêne massif avec tissus plus techniques, finitions très poussées et parfois garanties plus longues, EJSING assume quelques compromis : pieds en acier aspect bois, structure en contreplaqué, tissu polyester. En échange, elle conserve l’essentiel pour l’usage quotidien : style travaillé, bonne densité de mousse et vraie présence d’accoudoirs, pour un tarif presque divisé par deux.

Le tissu beige, lumineux, demande tout de même un peu d’attention au quotidien : mieux vaut intervenir vite en cas de tache avec un chiffon doux légèrement humide, puis garder une petite routine de nettoyage, surtout avec enfants ou animaux. Le poids et l’encombrement liés aux accoudoirs en font plutôt une chaise pensée pour rester en place, achetée par deux, quatre ou six, mais la note moyenne de 4,6/5 sur 58 avis montre que confort, style et rapport qualité/prix parlent aux clients.