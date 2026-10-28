Les réparateurs n'en peuvent plus de le répéter : laisser le robot tondeuse dans un garage froid en novembre détruit sa batterie

Chaque automne, des milliers de robots tondeuses finissent au garage, batterie quasi vide, pour tout l’hiver. Pourquoi ce faux hivernage robot tondeuse abîme la machine plus que la tonte ?

Chaque automne, même scène dans le jardin : dernière tonte, feuilles qui volent, le robot termine son tour, on le porte au garage, on baisse la porte et on l’oublie jusqu’aux premiers beaux jours. Geste rassurant, presque automatique, comme avec une vieille tondeuse thermique qu’on met simplement à l’abri.

Sauf que pour un robot, ce faux repos peut coûter très cher. Pendant que l’on savoure l’hiver au chaud, froid, humidité et poussière travaillent en silence sur la mécanique, l’électronique et surtout la batterie. Une batterie lithium-ion stockée vide dans un garage non isolé peut perdre jusqu’à 20 % de capacité en quelques mois seulement… De quoi transformer un simple hivernage en vrai sabordage si l’on ne change pas quelques habitudes.

Hivernage du robot tondeuse : pourquoi le garage ne suffit pas

On accuse souvent les kilomètres dans l’herbe d’user le robot. En réalité, ce sont les mois immobiles dans un local froid et humide qui font le plus de dégâts. L’herbe séchée collée sous le carter retient l’eau, rouille lames et vis, encrasse les capteurs et les contacts électriques de la station de charge. L’électronique, elle, n’aime pas du tout la condensation qui s’infiltre partout.

Le point le plus sensible reste la batterie lithium-ion. Si le robot a été rangé presque à plat, posé au sol sur un béton glacé, la décharge naturelle plus le froid entraînent ce que les spécialistes appellent une décharge profonde. Résultat : au printemps, le robot redémarre, mais son autonomie s’est effondrée comme s’il avait pris plusieurs années d’un coup.

Le geste des réparateurs : retourner le robot avant de le ranger

Nous avons tous déjà remisé le robot en vitesse parce qu’il commence à faire nuit tôt. Les réparateurs, eux, ont un réflexe : ils retournent systématiquement la machine et inspectent le dessous. Sous le plateau, on trouve souvent un petit monde oublié : galettes d’herbe séchée, terre durcie, brins enroulés autour de l’axe, parfois une branche coincée. C’est aussi là que l’on voit si les lames sont émoussées, tordues ou piquées de rouille.

Avant l’hivernage du robot tondeuse, quelques gestes suffisent :

Éteindre complètement le robot, le retourner et brosser carter, roues et dessous, sans nettoyeur haute pression.

Contrôler les lames, les remplacer si besoin pour éviter corrosion et vibrations au redémarrage.

Nettoyer délicatement capteurs et contacts de la base, protéger ou rentrer la station à l’abri du gel.

Charger la batterie à environ 50–60 %, puis stocker le robot dans une pièce sèche et tempérée, autour de 10–15 °C.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Durée de vie du robot Prolongée de plusieurs années 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En nettoyant le dessous, en stockant le robot bien sec avec une batterie à moitié chargée dans une pièce à 10–15 °C, on bloque la corrosion, la décharge profonde et l’humidité qui abîment l’appareil tout l’hiver. 💡 Le petit plus : profiter de la pause pour mettre à jour le firmware via l’application, afin d’améliorer navigation, sécurité et gestion de la batterie dès la première tonte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le robot sale, batterie presque vide, posé au sol dans un garage froid et humide tout l’hiver.

Un robot prêt à repartir en 5 minutes au printemps

Ce soin d’hiver change tout au retour des beaux jours. Quand la pelouse reverdit, il suffit de vérifier visuellement les lames, d’essuyer les capteurs, de rebrancher la base et de recharger complètement la batterie. D’ailleurs, c’est le moment idéal pour lancer une mise à jour du logiciel via l’application du fabricant, histoire de profiter des dernières améliorations de navigation et de sécurité.

Petit bonus : un robot bien hiverné, c’est une batterie qui dure plus longtemps, moins de pannes “incompréhensibles” et un gazon chouchouté saison après saison. Quelques minutes en novembre évitent souvent des semaines sans robot au printemps, et reportent de plusieurs années l’achat d’une batterie neuve, voire d’un nouvel appareil.

Sources Pleine Vie

«Je pensais bien faire en le rentrant au garage lerreur qui tue la batterie du robot tondeuse lhiver»