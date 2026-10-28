Les anciens ne ressemaient jamais leurs poireaux au potager : cette variété plantée fin septembre repousse toute seule pendant 5 ans

Dans les potagers d’autrefois, un poireau vivace planté en automne fournissait des rangs entiers pendant des années sans ressemis. Comment ce poireau perpétuel peut-il, aujourd’hui, alléger votre potager ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Allium ampeloprasum var. porrum perpetuum 🌸 Nom courant Poireau perpétuel, poireau vivace 📏 Dimensions 40 à 60 cm de hauteur x 30 à 40 cm de largeur (touffe adulte) ☀️ Exposition Soleil ou légère mi-ombre, sol bien drainé ❄️ Rusticité Jusqu’à -20 °C en sol drainé 🍂 Feuillage Caduc, feuillage rubané qui disparaît en été puis repart à l’automne

Dans les jardins d’autrefois, un rang de poireaux semblait ne jamais disparaître. Les fûts se succédaient, hiver après hiver, sans que personne ne sorte de sachet de graines. Les anciens parlaient de « poireaux qui reviennent tout seuls », comme d’une évidence, pendant que nous avons pris l’habitude de tout recommencer chaque année.

Ce secret tient en réalité à une seule plantation automnale d’un poireau bien particulier, capable de rester en place plusieurs saisons. Cette variété existe toujours, se trouve facilement chez les producteurs passionnés et change complètement la façon d’organiser le potager. Reste à comprendre comment apprivoiser ce poireau perpétuel pour qu’il s’installe durablement chez soi.

Le poireau perpétuel, ce poireau vivace des anciens

Le poireau perpétuel est un poireau vivace, cousin de l’ail et de l’oignon. Plutôt que de vivre un cycle semis-récolte sur un an, il forme des touffes de petits fûts fins qui repoussent saison après saison. Très rustique, il supporte des hivers rigoureux et se plaît dans la plupart des jardins, à condition d’avoir un sol fertile et bien drainé.

À la différence du poireau classique, il ne se sème presque jamais. Il se multiplie grâce à de petites excroissances, les bulbilles, qui se forment au pied et que l’on replante. C’est ce fonctionnement qui permet aux jardiniers d’autrefois d’installer un rang une bonne fois pour toutes, puis de le faire durer plus de cinq ans avec quelques gestes simples.

Pourquoi le planter une seule fois en automne change tout

Nous avons tous déjà vu des semis de poireaux malingres qui peinent à supporter la chaleur ou les limaces du printemps. En automne, le décor est tout autre : la terre reste tiède, les pluies reviennent et la plante a tout l’hiver pour enraciner profondément sans stress. Résultat, le poireau vivace traverse le froid sans broncher et offre des fûts à couper dès la saison suivante.

La mise en place est étonnamment légère :

planter les bulbilles de fin août à fin septembre, à 5 cm de profondeur ;

espacer d’environ 10 cm sur le rang, 25 cm entre les rangs ;

arroser une fois, puis pailler légèrement pour garder la fraîcheur.

Entretenir et multiplier ses poireaux perpétuels pendant des années

Une fois installé, ce poireau vivace demande peu de soins. Un apport de compost en surface par an, un léger buttage pour blanchir les fûts et un paillage qui limite les arrosages suffisent. La récolte se fait en coupant les tiges à 2 ou 3 cm du sol, de l’automne au printemps, comme une ciboulette géante, sans arracher les pieds.

Au fil des saisons, chaque touffe produit de nouvelles bulbilles. En été ou au début de l’automne, il suffit d’écarter la terre, de prélever quelques bulbilles bien formées et de les replanter un peu plus loin. En divisant ainsi une partie des touffes chaque année, le rang se renouvelle en douceur et peut nourrir la cuisine familiale pendant des années, sans jamais ressortir le moindre sachet de graines.