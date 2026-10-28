Il a planté un asiminier au fond du jardin en octobre : quatre ans plus tard, ses branches ploient sous des fruits au goût de mangue

Planté presque par hasard un jour d’octobre au fond d’un jardin français, un petit arbre inconnu a survécu à plusieurs hivers rigoureux. Quatre ans plus tard, ses fruits à la chair mangue-banane intriguent autant qu’ils donnent envie de tenter l’expérience.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Asimina triloba 🌸 Nom courant Asiminier, mangue du Nord, pawpaw 📏 Dimensions 4 à 6 m x 3 à 4 m ☀️ Exposition Mi-ombre les premières années, puis soleil ou mi-ombre ❄️ Rusticité Jusqu’à -25 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Au fond du jardin, derrière les pommiers un peu fatigués, un petit arbre a été planté un jour d’octobre presque sans y croire. Aucun parfum de fleurs au printemps, aucune promesse tapageuse sur l’étiquette, juste le pari d’un fruitier méconnu qui supporterait les hivers glacés.

Quatre ans plus tard, le même coin de pelouse a changé de décor . Les branches ploient sous des fruits verts, à la chair crémeuse, au goût de mangue et de banane. Cet arbre discret, c’est l’asiminier, encore rare dans les jardins français. Et si ce drôle de fruitier devenait la curiosité gourmande de votre jardin, plantée tranquillement cet automne ?

Asiminier, la mangue du Nord qui aime nos hivers

Originaire de l’est des États-Unis, le Asimina triloba appartient à la famille tropicale des Annonacées, mais il supporte des froids proches de -25 °C sans protection une fois bien installé. Caduc, cet arbre fruitier atteint généralement 4 à 6 m, avec un port pyramidal élégant et de grandes feuilles retombantes qui jaunissent joliment en automne.

Ses fruits, surnommés mangue du Nord ou banane du pauvre, offrent une chair jaune pâle, onctueuse comme une crème dessert. Le goût rappelle un mélange de banane bien mûre, de mangue et parfois de vanille. On les trouve rarement en magasin, car ils se conservent très mal : une raison de plus pour réserver une place à cet arbre fruitier rustique au fond du jardin.

Pourquoi il l’a planté en octobre au fond du jardin

La plantation en octobre en racines nues a été un vrai atout . Entre octobre et mars, l’arbre est au repos, mais le sol reste encore tiède en début d’automne. Les racines commencent à s’installer doucement pendant l’hiver, portées par les pluies régulières, sans stress de chaleur ni d’arrosages oubliés.

Nous avons tous déjà enterré un fruitier au mauvais endroit. L’asiminier, lui, a besoin d’un sol profond, frais, riche en compost, et d’une ombre légère les deux premières années. Pour mettre toutes les chances de son côté, ce jardinier a suivi trois règles simples :

creuser large et ameublir le sol en profondeur ;

tremper les racines puis arroser copieusement à la plantation ;

installer un paillage épais pour garder l’humidité et protéger du soleil.

Quatre ans plus tard : de la patience aux fruits mangue-banane

Les deux premières années, l’arbre a surtout construit sa grande racine pivotante, sans pousser très vite en hauteur. La troisième année, les premières fleurs pourpres sont apparues. Comme elles attirent peu les abeilles et que l’asiminier est auto-incompatible, deux variétés ont été plantées côte à côte, puis une pollinisation manuelle au pinceau a été pratiquée pour favoriser la fructification.

La quatrième année, les fruits ont enfin gonflé, puis ramolli doucement en fin d’été. En septembre-octobre, chaque passage au fond du jardin s’est terminé par une cueillette à la main et une dégustation à la cuillère, directement dans la chair parfumée. Quelques saisons encore, et cet asiminier offrira plusieurs kilos de ces fruits introuvables en magasin, réservant au jardin un délicieux accent tropical… même sous un ciel gris.