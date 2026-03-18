Ce fruitier méconnu au goût mangue-banane cartonne ce printemps, mais cette erreur de plantation le rend stérile

Fruit au goût de mangue et de banane, l’asiminier séduit en silence de plus en plus de jardiniers ce printemps. Mais un détail au moment de la plantation change tout.

Avec le retour des beaux jours, beaucoup de jardiniers rêvent d’autre chose qu’un énième pommier. Dans les rayons fruitiers, un petit arbre attire l’œil avec ses promesses de saveurs exotiques, tout en supportant très bien nos hivers. Ses fruits sont décrits comme un étonnant mélange de mangue et de banane, de quoi piquer la curiosité.

Ce fruitier reste pourtant discret dans les jardins français, alors même qu’il séduit de plus en plus d’amateurs ce printemps. Son seul défaut : si on le plante comme un arbre classique, on obtient un beau feuillage… mais aucun fruit. Tout se joue au moment du choix des plants et de la plantation.

Asiminier : le fruitier méconnu qui promet des mangues du Nord

L’asiminier, ou Asimina triloba, est un petit arbre au port souple qui donne, en fin d’été, des fruits allongés à chair très crémeuse. Leur goût rappelle vraiment un cocktail de mangue et de banane, ce qui lui a valu le surnom de « mangue du nord ». Planté au jardin, il apporte une touche d’exotisme inattendue sans quitter un climat tempéré.

Beaucoup de jardiniers tombent sous le charme de son feuillage luxuriant, sans comprendre pourquoi la fructification ne suit pas. L’explication tient à un trait de caractère bien particulier : l’asiminier est très souvent autostérile. Un arbre isolé féconde rarement ses propres fleurs, d’où ces années à attendre une récolte qui ne vient jamais.

Duo d’asiminiers : la règle d’or pour récolter enfin des fruits

Pour briser cette « malédiction », la solution est simple : planter un duo d’asiminiers. Il faut choisir deux variétés génétiquement différentes afin de garantir une bonne pollinisation croisée. Les insectes qui visitent ses fleurs voyagent peu, donc mieux vaut installer ce compagnon à moins de 5 mètres du premier sujet pour que le pollen circule vraiment d’un arbre à l’autre.

Durant leurs premières années, ces jeunes fruitiers apprécient une exposition à la mi-ombre, protégée des vents violents, avec un tuteur solide pour soutenir leur bois encore fragile. Le sol doit être profond, souple et riche : on peut préparer le trou avec deux grands seaux de compost bien mûr, une poignée de corne broyée et une dizaine de litres de terreau forestier pour offrir un véritable lit douillet aux racines.

Planter l’asiminier au printemps : les gestes qui changent tout

Au moment de la mise en terre, un point technique fait toute la différence. Il ne faut jamais enterrer le collet ni le point de greffe de l’arbre. Cette petite zone en renflement doit rester bien à l’air, idéalement 5 à 10 centimètres au-dessus du niveau du sol. La terre doit être tassée sans excès et dégagée du tronc, en formant une cuvette d’arrosage un peu plus loin.

Les deux premières années, des arrosages réguliers sont indispensables pour maintenir un sol toujours frais, sans noyer les racines. Un paillage organique d’environ 10 centimètres au pied limite l’évaporation et chasse les herbes indésirables. Avec ce duo bien installé et choyé, il faut compter entre quatre et six ans pour voir apparaître les premières « mangues du nord » prêtes à être cueillies au jardin.