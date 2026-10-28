Les pépiniéristes le répètent avant les plantations de novembre : un poirier nashi ne donnera jamais de fruits sans ce voisin précis

Fatigué du poirier malade au fond du jardin, les pépiniéristes orientent désormais vers le poirier nashi, fruitier asiatique croquant. Pourquoi ce petit arbre à planter en novembre, mais jamais seul, séduit-il autant les jardiniers français ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Pyrus pyrifolia 🌸 Nom courant Poirier nashi, poire asiatique 📏 Dimensions 3 à 4 m de haut x environ 3 m de large ☀️ Exposition Soleil, emplacement chaud et abrité des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à -15 à -20 °C (floraison sensible aux gelées tardives) 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles vert brillant, belles couleurs d’automne

Au fond du jardin, le vieux poirier a souvent fini par décevoir : maladies, traitements à répétition, fruits abîmés… Pendant ce temps, les pépiniéristes ont commencé à glisser un autre nom aux clients en quête de récoltes faciles, un fruitier venu d’Asie, aux fruits ronds et croquants, qui aime le soleil français.

Ce compagnon discret, c’est le poirier nashi, parfois vendu sous le surnom de « pommier-poire » ou « poire-pomme ». Plus résistant, plus productif et parfaitement adapté aux petits jardins, il se plante idéalement en novembre. Mais ce nouvel allié a une règle d’or : il ne doit jamais être planté seul si l’on veut des fruits à profusion.

Pourquoi le poirier nashi fait oublier le poirier classique

Le poirier européen s’est montré très sensible à la tavelure et au feu bactérien, obligeant à surveiller et traiter souvent. Le poirier nashi, lui, offre une résistance naturelle nettement supérieure et a demandé beaucoup moins de soins dans les jardins où il a été adopté, ce qui séduit les amateurs de jardinage éco-responsable.

Autre atout : il fructifie vite, souvent dès la deuxième ou troisième année, alors qu’un poirier classique a parfois pris son temps. Compact, il atteint autour de 3 m et se conduit facilement en espalier contre un mur ensoleillé, parfait pour les petits jardins de ville où chaque mètre carré compte.

Planter le nashi en novembre : le bon emplacement et les bons gestes

Nous avons tous déjà planté un arbre trop vite, sans vraiment préparer le terrain. Pour la poire asiatique, novembre est le moment rêvé : le sol est encore tiède, les pluies aident les racines, et l’arbre s’installe tranquillement avant le printemps. Il aime un sol profond, frais mais bien drainé, riche en compost, et surtout non calcaire.

La plantation s’est très bien passée quand les jardiniers ont suivi quelques étapes simples :

Creuser un trou large et profond, ameublir le fond.

Mélanger la terre avec du compost bien mûr.

Installer l’arbre en laissant le point de greffe au-dessus du sol, tuteurer.

Reboucher, tasser légèrement, arroser abondamment puis pailler.

Jamais seul : organiser la pollinisation de votre nashi

La plupart des variétés de nashi sont auto-stériles : sans pollinisation croisée, il n’y a quasiment pas de fruits. Concrètement, il faut au moins deux variétés compatibles, par exemple ‘Shinseiki’ et ‘Kosui’, ou un nashi près d’un poirier ‘Williams’ qui fleurit au même moment. Les abeilles font ensuite le lien d’un arbre à l’autre.

Dans un petit jardin, deux arbres peuvent être plantés à quelques mètres seulement, voire palissés le long d’un même mur. D’ailleurs, certains jardiniers ont profité du poirier du voisin comme pollinisateur sans le savoir. Avant de planter en novembre, un rapide coup d’œil aux alentours évite de se retrouver, au bout de quelques années, avec un nashi magnifique… mais sans fruits.