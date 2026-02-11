Garage et cave glacés : cette astuce avec un simple seau peut vous éviter de très gros dégâts cet hiver

En France, garages et caves non chauffés restent le talon d’Achille des canalisations lors des gelées hivernales. Comment un simple seau d’eau salée peut changer la donne sans électricité ?

L’hiver peut sembler se radoucir alors que des gelées tardives continuent de frapper en pleine nuit. Dans la maison on ne sent rien, mais le garage, la cave ou le grenier encaissent le froid de plein fouet. C’est pourtant là que passent des canalisations et compteurs d’eau très sensibles au gel, avec à la clé des dégâts parfois énormes.

Face à ce risque, on pense vite à un chauffage d’appoint ou à des câbles chauffants, qui font grimper la facture d’électricité. Une astuce venue de la physique de base propose autre chose : utiliser un seau d’eau salée posé près des tuyaux exposés. Ce geste simple crée un microclimat protecteur qui peut éviter bien des appels en urgence au plombier.

Gel des canalisations : pourquoi garage et cave sont si vulnérables

Dans un garage ou une cave non chauffés, l’air glacial s’infiltre par les portes, les aérations et les murs peu isolés. Dès que le thermomètre passe sous 0 °C, l’eau stagnante dans les canalisations commence à geler. En devenant glace, elle prend plus de place, pousse sur les parois et finit par les fissurer, quel que soit le matériau.

Le piège, c’est que la rupture reste souvent invisible tant que tout est gelé. Au redoux, l’eau se remet à circuler, s’échappe par la fente et peut inonder le sol pendant des heures. Dans ces zones tampons passent aussi l’arrivée principale, le compteur d’eau et parfois un adoucisseur, autant d’éléments que l’on recommande de garder à l’abri du gel.

Pourquoi un seau d’eau salée change la donne en plein hiver

L’idée du seau d’eau salée consiste à modifier le comportement de l’eau au froid. L’eau douce gèle à 0 °C, mais dès qu’on y dissout du sel, son point de congélation baisse. Quand la solution devient saturée en chlorure de sodium, elle peut rester liquide jusqu’à environ -21 °C, bien en dessous des températures rencontrées dans la plupart des garages et caves français.

Cette saumure joue aussi sur l’inertie thermique : une grande masse d’eau se refroidit lentement et stocke de la chaleur. Un seau de 5 à 10 litres crée autour de lui une petite zone où l’air se refroidit moins vite que dans le reste de la pièce. Tant qu’il reste liquide, ce réservoir de calories retarde le moment où les tuyaux voisins atteignent le point de congélation.

Préparer et placer votre seau d’eau salée dans le garage ou la cave

Pour profiter de cet effet, la mise en place reste très simple. Il suffit d’un récipient résistant et de ce que l’on a déjà dans la cuisine. Concrètement, voici ce qu’il faut rassembler :

Un seau ou une bassine en plastique robuste, non fendue.

5 à 10 litres d’eau du robinet.

Du sel de cuisine ou sel de déneigement, soit environ 300 g par litre d’eau.

Une grande cuillère ou un bâton pour mélanger.

Remplissez le seau, versez le sel peu à peu en mélangeant jusqu’à ce qu’un peu reste au fond : la solution est prête. Posez le récipient près des tuyaux ou du compteur. L’eau pesant 1 kg par litre, un seau de 10 litres restera stable, à condition de ne pas le remplir à ras bord.