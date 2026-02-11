Fini les salles à manger dépareillées : Conforama brade à -51 % cet ensemble table et chaises qui change tout

Entre chaises récupérées et table dépareillée, votre salle à manger fait grise mine. Cet ensemble NAORA à -51 % chez Conforama promet un tout autre effet.

Une table achetée sur un coup de cœur, quatre chaises trouvées en promo, deux récupérées chez les grands-parents… et la salle à manger finit par ressembler à un puzzle géant. Beaucoup de foyers se reconnaissent dans ce décor un peu bancal, où rien ne va vraiment ensemble mais où tout a fini par s’installer faute de mieux.

En ce moment, une offre vient bousculer cette routine déco : un ensemble complet table et chaises coordonné, pensé pour les pièces de vie actuelles, s’affiche à une remise rarement vue. De quoi faire hésiter même les plus attachés à leurs chaises dépareillées.

NAORA de Conforama : l’ensemble qui met fin au patchwork de chaises

Chez Conforama, l’ensemble salle à manger NAORA regroupe une table rectangulaire et quatre chaises assorties, avec un design épuré qui se fond facilement dans un intérieur moderne. Pas de fioritures ni de lignes massives, mais une silhouette légère qui laisse respirer la pièce, même dans un petit séjour.

La table affiche 140 cm de longueur pour 80 cm de largeur et 76 cm de hauteur, un format idéal pour quatre convives sans manger tout l’espace. Les chaises, larges d’environ 53 cm pour 88 cm de hauteur, sont étudiées pour se glisser sous le plateau et libérer la circulation. L’ensemble offre cette unité visuelle qui manque souvent quand on achète chaque élément séparément.

Une table 4 personnes pensée pour la vraie vie

Les dimensions de NAORA parlent à ceux qui jonglent avec un coin salon, un bureau et un espace repas dans la même pièce. La table rectangulaire se cale facilement le long d’un mur ou devant une baie vitrée, tout en restant assez généreuse pour accueillir un dîner entre amis ou les devoirs des enfants.

Les chaises sont calibrées pour un confort du quotidien : hauteur d’assise adaptée, dossier suffisamment haut pour soutenir le dos pendant un long repas. L’ensemble reste assez compact pour un premier appartement, tout en convenant à une maison familiale où l’on reçoit souvent.

Une promo à -51 % qui fait basculer la décision

L’argument qui change tout se trouve aussi sur l’étiquette. Conforama a appliqué une remise de -51 % sur NAORA : le prix passe de 399,99 € à seulement 199,99 €. Pour moins de 200 euros, on obtient une salle à manger complète et coordonnée, là où il faut en général choisir entre occasion, compromis sur le style ou achats étalés dans le temps.

Cette offre est limitée dans le temps, avec une période annoncée du 27 janvier 2026 au 23 février 2026. Pour un couple qui aménage son premier logement ou pour une famille qui veut tourner la page d’un mobilier fatigué, ce créneau ressemble à une fenêtre idéale pour troquer définitivement la salle à manger dépareillée contre un ensemble harmonieux, sans exploser le budget.