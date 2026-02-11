Tiroir de cuisine qui s’affaisse avec les casseroles : cette astuce de menuisier à quelques euros évite de tout changer

Un casserolier qui penche, un fond qui gondole et ce bruit sourd qui inquiète. Avant de maudire votre cuisine, une astuce de menuisier peut tout changer.

Un soir, en tirant le casserolier bien rempli, le fond a commencé à plier, le tiroir à forcer et tout a menacé de finir au fond du meuble. Beaucoup se disent alors que leur cuisine est de mauvaise qualité, ou que les coulisses sont mortes, et envisagent déjà de tout changer.

En réalité, ce scénario revient presque toujours au même problème : le fond de tiroir, trop fin, décroche de sa rainure sous le poids des poêles et casseroles. Le tiroir penche, fait un bruit sourd, le fond gondole, puis un matin tout lâche. La solution tient pourtant dans une minuscule astuce de menuisier méconnue.

Quand le tiroir de cuisine s’affaisse sous le poids des casseroles

Dans la plupart des cuisines, le fond n’est qu’une mince plaque de contreplaqué ou de mélaminé, glissée tout autour dans une rainure au bas des côtés. Au départ, ça tient. Puis on empile casseroles en fonte, poêles lourdes, bols et bocaux. Le poids tire vers l’avant à chaque ouverture, la plaque fléchit, la rainure s’élargit, et le fond finit par sortir de son logement, surtout à l’arrière.

Vu de l’extérieur, on remarque un tiroir qui accroche, un léger bombement au centre, parfois un jour entre fond et paroi. Vu par un pro, le diagnostic est clair : le caisson n’est pas en cause, c’est la liaison entre le fond et les côtés qui cède. Bonne nouvelle, ce lien se renforce facilement, sans changer de meuble ni de coulisses.

L’astuce de menuisier : l’équerre de renfort qui bloque le fond du tiroir

Dans les ateliers, les menuisiers sortent une petite pièce en forme de L : un stabilisateur en plastique, aussi appelé coin de réparation ou équerre de renfort. Placée à l’angle entre le fond et le montant arrière, elle maintient le panneau dans sa rainure. Une vis traverse l’équerre, le côté du tiroir et le fond exactement là où la charge tire le plus, ce qui empêche le fond de se déboîter à nouveau.

On trouve ces équerres de renfort en plastique dur, parfois en métal, dans les magasins de bricolage, vendues par lots pour quelques euros, soit quelques centimes par tiroir. Une fois le tiroir remis en place, la pièce reste quasiment invisible. Le résultat supporte sans broncher les casseroles en fonte et cocottes, pour un coût dérisoire comparé à un meuble neuf qui vaut facilement plusieurs centaines d’euros.

Tutoriel express pour réparer un tiroir de cuisine qui s’affaisse

La mise en place est rapide. On commence par sortir complètement le tiroir du meuble et le poser à l’envers sur une table. Puis on rassemble le matériel de base :

2 coins de réparation en plastique

4 à 6 vis courtes (12 à 16 mm)

1 tournevis cruciforme

Il suffit ensuite de remettre le fond dans sa rainure en appuyant légèrement, puis de positionner chaque équerre à cheval sur le fond et le montant arrière, bien dans l’angle. On visse sans forcer, pour que les vis mordent à la fois dans le fond et dans le côté sans les traverser, en doublant l’opération de l’autre côté pour un tiroir large. Le tiroir retrouve aussitôt sa rigidité, à condition de répartir un peu mieux le poids et de jeter un œil une fois par an aux coins, en cuisine comme sur les autres tiroirs de la maison.