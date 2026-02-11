Bricorama : cet établi pliable à moins de 20 € disparaît des rayons, les bricoleurs en appartement se ruent dessus

Un établi pliable pas cher s’arrache en ce moment chez Bricorama et Bricomarché, au point de disparaître des rayons. Comment ce petit support d’atelier à prix mini change la vie des bricoleurs en manque de place ?

En plein hiver, alors que les projets de rénovation pour le printemps commencent à trotter dans la tête, un petit bon plan affole les amateurs de bricolage. Dans les allées de Bricorama, un établi pliable pas cher se vend parfois plus vite que les employés n’ont le temps de remplir les palettes.

Beaucoup rêvaient d’un vrai support de travail sans sacrifier la table de la cuisine ni exploser le budget. Avec cette référence de la marque distributeur GO/ON, certains repartent du magasin avec un établi sous le bras pour le prix d’un simple déjeuner, et une question en tête : comment un outil d’atelier peut-il coûter si peu ?

Un établi pliable Bricorama à 19,40 € qui bouscule les prix

Sur la fiche en ligne de Bricomarché, ce même établi pliable GO/ON de format L64 x P56 x H79 cm s’affiche à 19,40 €, contre 21,59 € avant la baisse de prix annoncée le 3 novembre 2025. Chez Bricorama, cette référence avait déjà été vue autour de 35,99 € en 1er prix, ce qui donne la mesure du rabais actuel.

En face, le premier établi pliant de Leroy Merlin tourne autour de 24,90 €, tandis qu’un modèle mobile donné pour 100 kg de charge débute à 35,90 € chez Brico Dépôt. Les grosses promos sur d’autres établis Bricorama descendent plutôt vers 59,90 ou 74,90 €, ce qui rend ce tarif sous les 20 € assez exceptionnel pour ce type d’outillage.

Un établi pliable pas cher pensé pour les petits espaces

Cet établi vise surtout les bricoleurs à court de place. Une fois déplié, il offre une vraie surface de travail, mais plié il ne dépasse pas 13 cm d’épaisseur pour environ 4,45 kg : on peut le glisser derrière une porte, sous un lit ou le caler au fond d’un placard, prêt à ressortir pour le prochain projet.

Le plateau en MDF 18 mm, certifié FSC, supporte jusqu’à 70 kg. Pour un usage domestique, cela suffit largement pour la plupart des tâches courantes, par exemple :

découper quelques planches ou tasseaux ;

poncer une étagère ou une porte légère ;

assembler un meuble en kit en gardant une bonne hauteur de travail.

Pourquoi cet établi GO/ON disparaît si vite des rayons

Entre ce prix plancher et ce format ultra compact, le succès est logique. La marque GO/ON, déjà connue pour ses outils premier prix, rassure les bricoleurs occasionnels, tandis que les stocks varient fortement selon les magasins du groupe Bricomarché – Bricorama. Dès que l’offre ressort dans un catalogue, les rayons se vident parfois en quelques jours.

Les acheteurs qui arrivent trop tard se rabattent souvent sur des établis pliables autour de 25 à 35 € chez les enseignes concurrentes, plus lourds ou plus encombrants. Reste que, pour un bricoleur qui vit en appartement et surveille de près ses dépenses, croiser un établi pliable complet à moins de 20 € change vite la façon d’imaginer son coin atelier.