Si vous avez encore des rideaux chez vous, les décorateurs 2026 vont les remplacer par ce nouvel habillage de fenêtre

Rideaux lourds, vitres nues : entre les deux, les décorateurs ont complètement réinventé l’habillage de fenêtre en 2026. Stores, panneaux et voilages dessinent désormais la lumière pièce par pièce.

Dans de nombreux intérieurs, les rideaux épais ont commencé à disparaître des tringles. Trop encombrants, difficiles à entretenir, ils assombrissent les pièces alors que les tendances déco 2026 misent sur la lumière naturelle et la légèreté. Les décorateurs parlent d’un habillage de fenêtre qui donne du rythme à la pièce plutôt que de la couvrir.

Face à ce changement, nombreux sont ceux qui se demandent quelles alternatives aux rideaux adopter sans vivre derrière des vitres nues. Stores enrouleurs, modèles en bambou, panneaux japonais, voilages modernes ou encore stores motorisés : en 2026, ces solutions redessinent les fenêtres des salons et des chambres. Reste à choisir celle qui conviendra à votre vie quotidienne.

Stores : la solution pratique et déco qui remplace les rideaux

Les plus demandés restent les stores enrouleurs, discrets une fois relevés et parfaits pour les intérieurs épurés. En version tissu, occultant ou tamisant, ils filtrent la lumière sans encombrer l’espace. Les designers apprécient aussi les stores tissés en bois, rotin ou bambou, qui ajoutent de la texture à la fenêtre et réchauffent un salon un peu froid.

Autre chouchou des décorateurs, le store bateau structure joliment la fenêtre, surtout dans les cuisines ou petites pièces. « Ils nécessitent environ un quart du tissu qu’exigent de longs rideaux, ce qui en fait une excellente option pour intégrer des tissus plus coûteux dans votre intérieur », explique Jennifer McKissick, citée par The Spruce. Pour les baies vitrées, les stores californiens ou verticaux, souvent motorisés, suivent le même mouvement : « La possibilité d’ouvrir ou de fermer un store d’une simple pression sur un bouton pour laisser entrer la lumière naturelle ou créer l’ambiance d’une soirée cinéma en famille va devenir quelque chose que les propriétaires et les clients d’hôtellerie considéreront comme normal dans les années à venir », souligne Liz Kirby, citée par The Spruce.

Panneaux japonais et voilages modernes : légèreté sans vitres nues

Les panneaux japonais séduisent ceux qui veulent tout alléger sans renoncer à l’intimité. Ces grands panneaux coulissants glissent sur un rail et couvrent plus ou moins la baie selon l’heure. En lin, coton, chanvre ou bambou, ils diffusent une lumière douce et créent une atmosphère zen, idéale dans un salon ouvert ou un studio.

Pour ceux qui tiennent à garder un peu de tissu, les voilages modernes remplacent avantageusement les doubles-rideaux. Textures gaufrées, motifs discrets, couleurs chaudes comme le beige, le caramel ou la sauge enveloppent la pièce sans l’assombrir. « Nous observons un retour plus large au classicisme dans le design, mais interprété à travers un regard moderne, et les habillages de fenêtre sont une belle façon d’exprimer ce changement », explique JoAnna Baum, citée par The Spruce.

Choisir l’habillage de fenêtre sans rideaux adapté à chaque pièce

Pour choisir entre ces solutions, on regarde d’abord la pièce. Dans une chambre, un store enrouleur occultant complété d’un voile léger aide à dormir dans le noir. Dans une cuisine ou une salle de bain, on privilégie des matériaux faciles à nettoyer.

L’exposition compte : fenêtres au sud ou en rez-de-chaussée demandent des stores couvrants, quand un étage élevé supporte des panneaux japonais clairs. En location, des stores sans perçage ou des rails légers limitent les travaux.