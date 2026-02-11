Ces 6 aliments que les cardiologues veulent absolument voir dans votre assiette en 2026 si vous tenez à votre cœur

En 2026, alors que les aliments ultra-transformés dominent nos assiettes, les cardiologues français misent sur une poignée d’aliments simples pour protéger le cœur. Quels choix concrets peuvent vraiment tout changer sans régime ni sacrifice ?

Fatigue après le déjeuner, essoufflement dans les escaliers, angoisse à l’idée du prochain bilan sanguin : pour beaucoup de Français, le cœur envoie déjà des signaux discrets. Pour certains spécialistes, la vraie prévention commence dans l’assiette, bien avant l’ordonnance.

« Le système médical conventionnel est trop axé sur les prescriptions et pas assez sur l’immense pouvoir de l’alimentation et du mode de vie », a averti Sanjay Bhojraj, cité par Grazia. En 2026, plusieurs cardiologues insistent sur quelques aliments bons pour le cœur, faciles à trouver en supermarché, qui changent vraiment la donne.

Aliments ultra-transformés : pourquoi les remplacer par 6 aliments simples en 2026

Les aliments ultra-transformés cumulent sucres, graisses, sel et additifs, et représentent près de 80 % des produits en rayon. Ils fournissent 46 % des apports caloriques des enfants et 36 % de ceux des adultes. « Aujourd’hui ça coûte plus cher de manger des légumes qu’une pizza surgelée », a déploré Cédric Moro, cité par La Dépêche. Le problème ne se limite pas au poids, il concerne aussi vos artères.

Dans une étude comparant deux régimes de même nombre de calories, celui riche en produits ultra-transformés « a entraîné une prise de poids, une augmentation de la masse corporelle, ainsi qu’une augmentation du ratio LDL/HDL, un indicateur du risque cardiovasculaire chez les participants. Certains changements hormonaux ont aussi été observés, comme la baisse de deux hormones impliquées dans le métabolisme et la fertilité masculine », a précisé le CNRS, cité par La Dépêche. Sur 104 études passées en revue, 92 ont retrouvé un lien entre ces produits et des troubles de la santé. Pas étonnant que des médecins défendent une règle simple : « Je n’essaie de manger que des aliments qui existaient il y a 200 ans », résume encore Sanjay Bhojraj.

Saumon, avocat, noix, épinards, avoine et myrtilles : la dream team du cœur

Face à cette « bombe calorique industrielle », une petite équipe de six aliments complets se détache : ils nourrissent le cœur tout en luttant contre l’inflammation silencieuse, le cholestérol et les pics de glycémie. Les cardiologues les citent comme base d’une routine protectrice, surtout en hiver.

Dans votre caddie, visez ce combo gagnant pour des artères plus sereines :

Saumon : riche en oméga-3, aide la fluidité du sang et la tension.

: riche en oméga-3, aide la fluidité du sang et la tension. Avocat : graisses mono-insaturées et potassium qui compensent le sel.

: graisses mono-insaturées et potassium qui compensent le sel. Noix : oméga-3 végétaux et phytostérols, encas anti-grignotage sucré.

: oméga-3 végétaux et phytostérols, encas anti-grignotage sucré. Épinards : magnésium, vitamines et antioxydants pour la paroi des vaisseaux.

: magnésium, vitamines et antioxydants pour la paroi des vaisseaux. Flocons d’avoine : bêta-glucanes qui piègent une partie du cholestérol.

: bêta-glucanes qui piègent une partie du cholestérol. Myrtilles : anthocyanes protectrices contre le stress oxydatif des vaisseaux.

Conseils de cardiologues : bien utiliser ces 6 aliments au quotidien

Pour Bhojraj, l’idée est claire : « Notre corps a été conçu pour fonctionner avec des aliments complets, pas avec les produits ‘sur mesure’ de la science alimentaire moderne ». Sa consœur Elizabeth Klodas rappelle que « le sirop d’agave est très riche en fructose, et l’excès de fructose est rapidement métabolisé en triglycérides par le foie ». Elle décrit les jus de fruits en bouteille comme des « bombes de fructose déguisées », et le granola industriel comme « ultra-transformé et plein de sucres cachés ». Autrement dit, mieux vaut un bol de flocons d’avoine nature avec des myrtilles qu’un granola sucré présenté comme healthy.

Concrètement, un petit-déjeuner de porridge d’avoine avec quelques noix et des myrtilles (fraîches ou surgelées) stabilise l’énergie sans pic de glycémie. À midi, une salade d’épinards, d’avocat et de dés de saumon avec un filet d’huile de noix constitue un repas rassasiant mais léger. Le soir, un saumon en papillote accompagné d’une fondue d’épinards suffit à offrir à votre cœur ces « bons carburants » que les cardiologues plébiscitent, sans révolutionner tout votre mode de vie.