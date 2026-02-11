Leclerc et magasins U : si vous avez ces crevettes au frigo, ne les mangez plus, ce risque Listeria vous guette

Des barquettes de crevettes déjà cuites, vendues chez E.Leclerc Quimper Gourvily et dans les Magasins U de quatre régions, font l’objet d’un rappel pour Listeria. Êtes-vous concerné par cette alerte qui vise des lots bien précis ?

Les crevettes roses font souvent partie des petites choses que l’on sort du réfrigérateur sans réfléchir pour un apéritif ou une salade improvisée. Depuis début février 2026, certaines barquettes vendues chez E.Leclerc et dans la Coopérative U posent pourtant un réel problème sanitaire, à cause d’une contamination par la bactérie Listeria monocytogenes.

Les fiches publiées sur le site public Rappel Conso visent des crevettes déjà cuites, prêtes à consommer, écoulées dans plusieurs régions et à Quimper. Un simple contrôle de votre étiquette suffit à savoir si vos crevettes doivent être rapportées en magasin.

Rappel conso Leclerc et Coopérative U : comment reconnaître les lots de crevettes

Au centre E.Leclerc de Quimper Gourvily, le rappel concerne des crevettes bio en barquettes, sous atmosphère modifiée et à conserver au réfrigérateur. Elles portent le code GTIN 0209296000000, avec des lots datés des 07/02/2026 et 09/02/2026, pour des dates limites de consommation des 12/02/2026 et 13/02/2026. Elles ont été vendues du 6 au 10 février 2026. Les autorités de contrôle rappellent qu’il faut « Ne pas consommer le produit et le rapporter au point de vente ».

Dans la Coopérative U, le rappel vise des crevettes roses cuites 50/70 élevées à Madagascar. Elles portent le GTIN 206826000006, le lot 60350 et une DLC au 13/02/2026, pour une commercialisation entre le 4 et le 10 février 2026. Les magasins U concernés se trouvent en Bretagne, Centre‑Val de Loire, Nouvelle‑Aquitaine et Pays de la Loire. La procédure de rappel court jusqu’au 28 février 2026.

Crevettes contaminées à la Listeria : quels risques pour la santé

La bactérie Listeria monocytogenes peut survivre au froid et toucher des aliments réfrigérés déjà cuits, comme ces crevettes. Elle peut provoquer une infection appelée listériose, qui se traduit le plus souvent par une fièvre brutale, des maux de tête, des courbatures, parfois des troubles digestifs. Selon Rappel Conso, « Les personnes qui auraient consommé les « produits » mentionnés ci-dessus et qui présenteraient de la fièvre, isolée ou accompagnée de maux de tête, et des courbatures, sont invitées à consulter leur médecin traitant en lui signalant cette consommation », cité par CNews.

Les personnes âgées, les femmes enceintes, les individus immunodéprimés ou fragilisés sont les plus exposés à des formes graves, avec risques d’infection du sang ou de complications pour le fœtus. « La listériose est une maladie qui peut être grave et dont le délai d’incubation peut aller jusqu’à huit semaines », ajoute le site gouvernemental. Des symptômes peuvent donc apparaître plusieurs jours, voire plusieurs semaines après la consommation.

Que faire si vous avez acheté ces crevettes Leclerc ou U

Si les crevettes concernées se trouvent encore dans votre réfrigérateur, il ne faut pas les goûter, même si leur aspect paraît normal. Conservez-les au froid, puis rapportez-les en magasin pour obtenir un remboursement. Les crevettes U peuvent être ramenées jusqu’au 28/02/2026, celles de l’hypermarché E.Leclerc de Quimper Gourvily jusqu’au 11/04/2026. Un ticket de caisse ou l’emballage facilite la vérification, et les clients U peuvent appeler le 09 69 36 69 36 pour toute question.

Si vous avez déjà mangé ces crevettes, surveillez votre état pendant plusieurs semaines. En cas de fièvre, de maux de tête ou de courbatures, surtout si vous êtes enceinte, âgé ou fragilisé, il est conseillé de consulter rapidement un médecin en signalant la consommation de ces produits rappelés. Une vigilance prolongée reste de mise tant que les huit semaines d’incubation possibles ne sont pas écoulées.