Rappel conso : ce confit d’oignons Comptoir des Bouriettes présente un défaut discret, regardez vos placards

Un bocal de confit d’oignons Les Bouriettes, vendu en France entière, fait l’objet d’un rappel conso pour défaut possible d’étanchéité. Comment savoir si votre pot est concerné et quels gestes adopter ?

Foie gras, viande grillée, plateau de fromages : dans beaucoup de foyers, un petit bocal de confit d’oignons attend au fond du placard. Ce condiment artisanal, souvent glissé dans un panier gourmand, paraît anodin, presque rassurant. Une récente alerte sanitaire vient pourtant rappeler que même ce type de produit peut faire l’objet d’un rappel conso.

Les autorités ont déclenché un rappel conso visant un confit d’oignons Les Bouriettes en bocal verre de 110 g, distribué par le Comptoir des Bouriettes et vendu en France entière. Selon la fiche publiée sur RappelConso.gouv.fr le 10 février 2026, un défaut possible d’étanchéité pourrait rendre ce lot impropre à la consommation. Seules les unités affichant la date de durabilité minimale du 18 décembre 2027 sont concernées. Un simple regard sur l’étiquette permet de vérifier si votre bocal fait partie du lot à risque.

Rappel conso du confit d’oignons Les Bouriettes : le lot à repérer

L’alerte concerne un confit d’oignons de marque Les Bouriettes, présenté en bocal en verre de 110 g, à conserver à température ambiante puis au frais après ouverture. Ce produit a été commercialisé via le Comptoir des Bouriettes, 24 rue Jean Gourdal à Martel dans le Lot. Il a été distribué en France entière entre le 18 décembre 2025 et le 28 janvier 2026.

Le lot visé porte la référence 18 12 2027 indiquée sur le bocal. La période de commercialisation s’étend du 18 décembre 2025 au 28 janvier 2026, les autres dates et lots de ce confit d’oignons Les Bouriettes n’étant pas concernés par le rappel, décrit comme volontaire sur la plate-forme officielle RappelConso.

Pourquoi ce bocal du Comptoir des Bouriettes peut devenir impropre à la consommation

Le motif signalé par les autorités de contrôle est un possible défaut d’étanchéité du contenant. Si un bocal n’est plus parfaitement hermétique, de l’air et des micro-organismes peuvent entrer dans le confit d’oignons, même sans odeur suspecte ni couvercle bombé. Dans ce cas, la conservation du produit n’est plus garantie et le contenu peut devenir impropre à la consommation, d’où son classement dans la catégorie de danger autre risque sur la plate-forme des rappels de produits.

Une telle altération peut entraîner des troubles digestifs ou une intoxication. Si des symptômes inhabituels apparaissent après avoir mangé ce confit d’oignons Les Bouriettes du lot 18 12 2027, la recommandation est de consulter un médecin en mentionnant clairement la consommation d’un produit rappelé.

Que faire avec ce confit d’oignons Les Bouriettes : consignes et remboursement

Les autorités demandent de ne plus consommer ce confit d’oignons, même si le bocal semble intact ou si le goût paraissait normal. Le contenu doit être détruit, sans tentative de le cuisiner, de le donner à un proche ou de le réutiliser dans une autre préparation, que le pot soit encore fermé ou déjà entamé. Si vous apercevez encore ce lot en rayon, un signalement peut être fait auprès des services compétents, par exemple via la plate-forme SignalConso.

Un remboursement est prévu pour les détenteurs d’un bocal concerné. Il suffit de se rapprocher du point de vente ou de contacter le Comptoir des Bouriettes au 05 65 37 35 74. La procédure de rappel reste ouverte jusqu’au 18 décembre 2027.