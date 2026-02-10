Cookies Granola : ces paquets rappelés en Seine-Maritime, l’ingrédient oublié qui peut déclencher une violente allergie

En Seine-Maritime, plusieurs lots de cookies Granola très courants au rayon goûter font l’objet d’un rappel national discret mais sérieux. Entre erreurs d’étiquetage et risque pour les allergiques, vos placards sont-ils concernés ?

Au rayon goûter, les cookies Granola font partie de ces paquets que l’on glisse machinalement dans le chariot, surtout en Seine-Maritime où ils sont très présents. Plusieurs références de ces biscuits au chocolat de la marque LU font pourtant l’objet d’un rappel national. Pour certains consommateurs, ce geste anodin peut se transformer en vrai problème de santé.

L’alerte figure sur la plateforme officielle Rappel Conso. Elle vise des paquets vendus dans toute la France entre le 27 octobre 2025 et le 29 janvier 2026, avec une procédure de rappel active jusqu’au 11 avril 2026. Le défaut vient d’un ingrédient oublié sur l’étiquette, ce qui complique encore la tâche des consommateurs qui veulent vérifier leurs placards.

Rappel de cookies Granola LU : ce qui inquiète en Seine-Maritime

Deux produits sont concernés par ce rappel de cookies Granola : les Granola cookies gros éclats de chocolat, en étuis de 276 g, 2 x 276 g et 6 x 276 g, et les Granola cookies gros éclats de chocolat et amandes caramélisées, en boîtes de 184 g. Les paquets visés portent des dates de durabilité minimale comprises entre le 29 juillet et le 14 octobre 2026, avec un code GTIN et un numéro de lot indiqués au dos près du code-barres.

La cause de l’alerte est la présence de lait dans la recette, alors que cet allergène n’apparaît pas sur l’étiquette. Mondelez International, propriétaire de LU, résume l’enjeu. Cité par Le Figaro, le groupe explique : « Ce rappel est mis en œuvre par mesure de précaution afin de protéger les personnes allergiques au lait, absent sur la liste d’ingrédients. Il existe de ce fait un risque pour les personnes allergiques au lait ». Les personnes non allergiques au lait peuvent en revanche consommer ces produits sans danger particulier.

Quels lots de cookies Granola sont rappelés en Seine-Maritime ?

Ces références ont circulé dans la plupart des grandes enseignes présentes en Seine-Maritime : Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, Cora, Intermarché, Lidl, E. Leclerc, Monoprix, Schiever et Système U, mais aussi dans des circuits hors domicile comme certains distributeurs ou cantines. Que l’on fasse ses courses à Rouen, au Havre ou à Fécamp, mieux vaut donc prendre quelques minutes pour contrôler les paquets achetés depuis l’automne.

Le danger vise surtout les personnes ayant une véritable allergie au lait, chez qui une petite quantité peut entraîner des réactions parfois sévères. Les autres consommateurs, parfois simplement intolérants au lactose, sont moins concernés. « Pour la majorité des individus, le seuil de tolérance est cependant assez élevé pour qu’une consommation raisonnable de produits laitiers ne génère aucun symptôme digestif », rassure l’Assurance Maladie, citée par Top Santé.

Cookies Granola rappelés : les bons réflexes pour les consommateurs

Si vous avez acheté des cookies Granola, commencez par retourner le paquet : au dos, contrôlez la date de durabilité minimale, le code GTIN et le numéro de lot. Si l’un d’eux correspond à un lot rappelé, ne consommez pas le produit en cas d’allergie au lait. Rapportez-le en magasin pour remboursement, ou détruisez-le si vous ne pouvez pas vous déplacer. Pour toute question, le service consommateurs répond au 09 69 39 79 79, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.

