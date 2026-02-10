Conserverie La Granvillaise : ces rillettes de poisson que vous avez peut-être chez vous peuvent causer un botulisme

Des bocaux de rillettes de poisson La Granvillaise, vendus partout en France, font l’objet d’un rappel pour risque de botulisme. Êtes‑vous concerné par cette alerte qui vise des produits à longue DLC ?

Un bocal de rillettes de poisson oublié au fond du placard peut poser un vrai danger. Plusieurs rillettes de la mer de la Conserverie La Granvillaise sont rappelées en France pour risque de contamination par la bactérie Clostridium botulinum, responsable du botulisme, une intoxication alimentaire grave.

Ces rillettes de sardine, de thon, de saumon et de Saint Jacques en bocaux verre 130 g à capsule noire, vendues à température ambiante, ont circulé partout en France entre le 29 mars 2025 et le 6 février 2026. Avant de préparer le prochain apéritif, mieux vaut vérifier vos pots un par un.

Rillettes Conserverie La Granvillaise : comment reconnaître les bocaux rappelés

Les produits visés portent la mention rillettes de sardine, de thon, de saumon ou de Saint Jacques, marque CONSERVERIE LA GRANVILLAISE, en bocal en verre 130 g à capsule noire. La procédure de rappel, déclarée sur la plateforme officielle Rappel Conso, court jusqu’au 31 décembre 2026 et concerne une commercialisation sur toute la France.

Les numéros de lots à contrôler sont : RDC0527, RLC0327, RSO090424, RSC090424, R291127, RSP111223, RSP200424, RST100424, RSC100925, RSS260525, RSS270525, RSS150624, RDC260525, RTC121224, RTC300925, RSJO150925. La Date limite de consommation indiquée est le 23/09/2027 pour la plupart des lots, et le 15/09/2027 pour le lot RSJO150925. DLC et code lot figurent sur le verre ou sur l’étiquette :

marque Conserverie La Granvillaise et mention rillettes de poisson,

bocal 130 g capsule noire,

DLC 23/09/2027 ou 15/09/2027 plus un des lots listés ci-dessus.

Pourquoi ce rappel ? Un risque rare mais sérieux de botulisme

Pour d’autres rillettes de poisson, Rappel Conso évoquait un retrait « faute d’une stérilisation conforme » qui représente un « danger sanitaire » pour les consommateurs, a expliqué Rappel Conso, cité par RMC-BFMTV. Le ministère de l’Agriculture prévient : « En effet, ce problème de stérilisation a donné lieu à une contamination aux Clostridium botulinum, qui sont des bactéries pathogènes pour l’Homme », ces germes se développant « en l’absence d’oxygène » et concernant surtout « les aliments sous vide et en conserve ».

L’administration rappelle aussi : « L’ingestion de ces bactéries, et en particulier de leurs toxines, peut provoquer le botulisme. Chez les nourrissons, c’est l’ingestion des spores de la bactérie – sortes de billes très résistantes aux conditions extérieures où la bactérie est compactée – qui peut provoquer l’infection appelée botulisme infantile ». Le botulisme reste rare mais peut être mortel dans 5 à 10 % des cas. Les symptômes apparaissent le plus souvent entre 12 et 72 heures, et parfois jusqu’à 10 jours après ingestion.

Que faire si vous avez ces rillettes de poisson chez vous ou si vous en avez mangé

Les consignes sont strictes : ne plus consommer ces rillettes, isoler les bocaux et les rapporter au point de vente pour remboursement ou contacter la conserverie au 02 33 90 46 76. « S’il y a eu consommation, il faut rester vigilant et consulter immédiatement son médecin dès l’apparition des symptômes décrits », prévient le ministère de l’Agriculture. « L’intoxication botulique est caractérisée par des signes neurologiques: sensation de vision floue, paupières tombantes, troubles de la parole, difficulté à avaler, sécheresse de la bouche, faiblesse musculaire. Des signes digestifs (constipation, vomissements, diarrhée) accompagnent souvent les signes neurologiques », énumère Rappel Conso.

Toute personne ayant mangé ces rillettes et ressentant ces signes dans les 10 jours doit consulter sans attendre, en précisant le produit consommé ; en cas de gêne respiratoire ou de symptômes brutaux, il faut appeler le 15 ou le 112. En l’absence totale de symptôme après ce délai, la fiche officielle ne recommande pas de consultation spécifique, mais les bocaux concernés doivent quand même être sortis de la consommation et ramenés en magasin.

Sources Pleine Vie

«Rappel conso chez conserverie la granvillaise ces rillettes de poisson peuvent provoquer un botulisme»