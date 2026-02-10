Fromages de Nath : ne consommez pas ces conserves artisanales pour l’apéro, rappelées en France pour risque de botulisme

Plusieurs bocaux Maison Beaucoup vendus en France chez Fromages de Nath font l’objet d’un rappel pour risque de botulisme. Êtes-vous concerné par ces tapenades, soupes et sauces artisanales ?

Une tapenade de fèves sur des toasts, un petit pesto artisanal ouvert pour l’apéro… Ces scènes du quotidien prennent soudain une autre couleur. Un rappel conso national vise plusieurs bocaux de la marque Maison Beaucoup, distribués dans l’Hexagone par Fromages de Nath, en raison d’un risque de botulisme, une intoxication alimentaire rare mais grave.

Les produits en question sont des conserves salées en pots de verre, type tapenades, soupes et sauces, vendues entre le 1er juillet et le 31 octobre 2025. L’alerte a été publiée le 2 décembre 2025 sur la plateforme officielle RappelConso.gouv.fr. De quoi inciter à aller jeter un œil à ses étagères.

Rappel conso Fromages de Nath : les bocaux Maison Beaucoup à retirer

Le rappel vise des pots en verre à couvercle noir de la marque Maison Beaucoup, vendus en France entière via des points de vente comme Fromages de Nath. Ils ont été commercialisés du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2025, avec des dates limites de consommation allant du 1er juillet 2025 au 31 juillet 2026. Parmi les références listées :

tapenade fève courgette thym, tapenade artichaut citron confit, concassé de tomate basilic ;

soupe courgette citronnelle, pesto ail des ours, sauces tomate (dont version pimentée), chutney épicé tomates-légumes, tomates vertes.

Ces conserves artisanales prêtes à l’emploi, pensées pour l’apéritif ou pour agrémenter des plats, peuvent donc se retrouver dans bien des placards familiaux. Une simple vérification des noms de recettes, de la marque et des dates sur les étiquettes permet d’écarter sans attendre les bocaux concernés.

Un défaut de stérilisation et un risque de botulisme bien identifié

Le motif officiel de ce rappel est un barème de stérilisation non homologué pour ces préparations. Quand la montée en température ou la durée ne sont pas adaptées, certaines bactéries peuvent survivre. La bactérie Clostridium botulinum produit alors une toxine très puissante à l’origine du botulisme, surtout dans des aliments peu acides conservés sans air, comme ces recettes salées. Une récente vague de rappels de bocaux artisanaux de poissons et fruits de mer a mis en lumière le même danger.

Après ingestion, les premiers signes peuvent survenir entre 12 et 72 heures, et jusqu’à 10 jours : douleurs abdominales, nausées, vomissements, puis troubles neurologiques comme vision floue, paupières qui tombent, difficultés à parler ou avaler, faiblesse musculaire. En cas de symptôme dans ce délai, les recommandations sont de consulter sans délai un médecin ou de composer le 15.

Que faire si vous avez acheté ces conserves artisanales ?

Les bocaux visés ne doivent plus être consommés, même après cuisson ou réchauffage. Il est conseillé de ne pas les ouvrir, de les placer dans un sac fermé, puis de les rapporter en point de vente pour un remboursement ; la procédure est annoncée jusqu’au 31 mars 2026. Un numéro d’information dédié est disponible pour les consommateurs : 06 88 67 16 31.