Avant de percer un mur, les pros utilisent toujours ce petit appareil Lidl à 12 € qui évite des dégâts très coûteux

Sous la peinture se cachent parfois câbles et canalisations prêts à gâcher vos travaux. De plus en plus de bricoleurs misent sur un petit boîtier Lidl à moins de 12 € avant chaque trou.

Vous avez enfin décidé d’accrocher cette étagère ou ce cadre lourd qui attend depuis des semaines. La perceuse est prête, le foret aussi, mais une question reste en suspens : que se passe‑t‑il réellement derrière cette couche de peinture et de plâtre ? En plein hiver, où l’on passe davantage de temps à peaufiner sa déco, ce doute revient souvent au moment fatidique.

Pour beaucoup, percer un mur revient à tirer au hasard en espérant éviter les dégâts. Câbles électriques, canalisations d’eau, montants en métal ou en bois peuvent se cacher juste derrière le point visé. Les bricoleurs avertis, eux, ont adopté un petit outil électronique à moins de 12 € qui scanne la paroi avant chaque trou : un détecteur de câbles dans les murs vendu chez Lidl. Et ce réflexe change tout.

Percer sans vérifier le mur : pourquoi les dégâts peuvent coûter très cher

Un simple trou mal placé peut couper la lumière dans tout l’appartement ou déclencher une fuite d’eau qui imbibe plâtre, parquet et meubles. Un câble sectionné peut provoquer un court‑circuit, voire une électrocution au moment où la mèche le touche. Percer une canalisation oblige souvent à faire venir un professionnel, ouvrir le mur puis le refaire : la facture grimpe vite à plusieurs centaines d’euros, bien loin du prix d’un petit boîtier.

Derrière un placo récent comme derrière un vieux mur en brique ou en béton, le parcours des réseaux reste difficile à deviner, surtout quand on n’a aucun plan de l’installation. Lignes électriques sous tension, tuyaux de chauffage ou d’eau sanitaire, tout circule souvent à quelques centimètres de la surface. La sécurité est directement concernée, car toucher une ligne active à la perceuse peut avoir des conséquences graves. Vérifier le mur devient alors une étape aussi logique que choisir le bon foret.

Le détecteur multi-matériaux Parkside de Lidl : le réflexe à moins de 12 €

Pour limiter ces risques sans exploser son budget, Lidl propose un petit appareil signé Parkside qui fait parler de lui : le modèle PMSHM2 A3. Ce détecteur multi‑matériaux vert tient dans la main, se glisse dans une poche et se vend 11,99 €, dont 0,05 € d’éco‑participation. Pour le prix d’un déjeuner, il promet de repérer bois, métal et lignes électriques avant chaque perçage, ce qui explique son succès auprès des bricoleurs prudents.

L’appareil propose quatre fonctions de détection et trois niveaux de sensibilité pour s’adapter aux situations. Il localise les montants en bois cachés derrière le placo, les éléments métalliques comme les armatures ou les tuyaux, et surtout les câbles sous tension. L’écran LCD affiche un graphique d’intensité pour montrer la position de l’objet repéré, tandis qu’un signal sonore devient plus fort à l’approche. Le détecteur indique même l’état des piles, histoire de ne pas tomber en rade en plein chantier.

Comment utiliser un détecteur de câbles dans les murs au quotidien

Concrètement, il suffit d’appuyer le boîtier à plat contre le mur puis de le faire glisser lentement, horizontalement et verticalement, en repérant les bips et l’affichage. Les zones calmes se marquent au crayon pour percer sereinement. Ce modèle Parkside est actuellement vendu chez Lidl, avec retour gratuit sous 30 jours, mais les stocks partent vite.