Ce calendrier d’hiver des maraîchers pour des fraises dès avril chez vous pendant que les autres attendent encore

Pourquoi certains maraîchers servent des fraises bien rouges dès avril quand votre potager somnole encore ? Leur avance repose sur un calendrier d’hiver précis et quelques abris très accessibles.

Dans beaucoup de jardins, les premières fleurs de fraisiers apparaissent quand, chez le maraîcher du coin, les barquettes de fruits rouges sont déjà bien rangées sur l’étal. L’impression qu’ils ont toujours une bonne longueur d’avance n’est pas qu’une vue de l’esprit.

Leur secret tient moins à du matériel sophistiqué qu’à un mélange de calendrier d’hiver et d’abris simples, sans chauffage. Avec la bonne méthode, un particulier peut lui aussi croquer ses fraises dès avril. Tout se joue quand le jardin semble encore endormi.

Comment les maraîchers sortent des fraises avant tout le monde

À Savenay, en Loire-Atlantique, l’exploitation « La Cueillette de l’Île » a démarré sa saison début avril, alors que beaucoup ne pensent qu’aux semis de légumes. Dans cette ferme de cinq hectares, la fraise représente environ 20 % de la production, avec 30 000 pieds entre serre et plein champ. « C’est une serre froide parce qu’elle est bâchée, donc sans chauffage ni éclairage artificiel », précise la maraîchère Nathalie Piriou, citée par France Bleu.

Les premiers fruits viennent de cette serre froide, la cueillette en plein champ n’ouvrant qu’autour de la mi-mai. « C’est génial de voir les gens attendre nos fraises avec impatience », sourit Nathalie Piriou. En comparaison, la pleine saison des fraises de plein champ s’étale souvent de fin avril à mi-juin en France : l’abri non chauffé offre donc plusieurs semaines d’avance.

Le châssis froid, la serre de maraîcher en version mini

Pour un jardinier, l’équivalent de cette serre professionnelle se résume souvent à un simple châssis froid : une caisse basse, bien exposée, surmontée d’une vieille fenêtre vitrée. À l’intérieur, l’air gagne quelques degrés par rapport à l’extérieur, assez pour créer un microclimat et avancer les récoltes de 3 à 4 semaines si l’on surveille bien. L’idéal est de rester sous 22 °C en journée, et au‑dessus de 5 °C la nuit, en ouvrant le châssis dès que le thermomètre grimpe à 5 ou 10 °C dehors.

Dès février, ce châssis permet de lancer le semis de fraisiers. Les graines, minuscules, se posent en surface d’un terreau fin et léger, toujours à la lumière. Les variétés à privilégier sont les fraisiers des bois (Fragaria vesca) et les alpines comme ‘Reine des Vallées’, réputés pour leur rapidité de fructification, ainsi que quelques variétés remontantes précoces, du type ‘Mara des Bois. Mieux vaut éviter les graines récupérées sur des fraises de supermarché, souvent issues d’hybrides F1 peu fiables.

Le calendrier secret pour prendre de l’avance sur les fraises

Pour imiter les maraîchers, tout commence bien avant le printemps. Voici les grandes étapes :

À l’automne, préparer une planche riche en compost, légèrement acide, là où seront installés les plants.

En janvier, mettre en place châssis ou petit tunnel pour réchauffer le sol.

En février, semer les fraisiers sous châssis, en arrosant par capillarité ou au vaporisateur.

En mars, repiquer en godets les jeunes plants qui ont 2 ou 3 vraies feuilles.

Fin mars ou début avril, planter en place sous tunnel ou voile, en gardant une protection la nuit.

La germination prend souvent trois à quatre semaines, ce qui demande un peu de sang‑froid quand rien ne bouge en surface. Le substrat doit rester humide comme une éponge essorée, jamais détrempé, pour éviter la fonte des semis. Une fois installés au jardin, ces plants élevés « à la dure » sous châssis démarrent plus vite, fleurissent plus tôt et offrent ces premières fraises tant espérées quand les autres jardiniers surveillent encore la météo.