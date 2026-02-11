Cheminée : ne jetez plus ce déchet de vos fruits d’été, il remplace les allume-feu chimiques de 3 façons

Entre cubes chimiques qui empestent et boîte vide, beaucoup renoncent au feu de cheminée. Et si un déchet de vos fruits d’été suffisait à rallumer la flambée ?

La scène est connue : il fait froid, les bûches sont prêtes, mais la boîte d’allume-feu est vide ou l’odeur chimique vous coupe toute envie de feu de bois. On referme parfois la vitre de l’insert en se promettant d’acheter une nouvelle boîte le lendemain, sans imaginer qu’une partie de la solution est déjà passée par la cuisine.

Car un déchet très banal, né de nos desserts d’été, peut devenir une petite mine d’énergie une fois bien sec. Ce reste que l’on jette machinalement à la poubelle permet d’allumer la flambée, d’économiser environ 15 € par saison et d’éviter les fumées pétrochimiques dans le salon. Il se cache au coeur de vos fruits d’été.

Ce déchet d’été qui remplace vos allume-feu chimiques

Ce déchet, ce sont les noyaux d’abricots, mais aussi de pêches, nectarines ou cerises. Leur amande interne est riche en lipides, avec une teneur en huile naturelle qui oscille entre 30 et 50 %, tandis que la coque est dure et très dense. Cette combinaison offre une combustion vive au départ, puis lente et tenace, comme un mini morceau de charbon qui crée un véritable lit de braises sous le bois.

Face à eux, les cubes d’allume-feu classiques, souvent à base de kérosène ou de paraffine, dégagent des fumées nocives et une forte odeur de pétrole qui dégradent la qualité de l’air intérieur. En misant sur un allume-feu naturel à base de noyaux, on supprime ces vapeurs désagréables, on revalorise un déchet de cuisine et on limite les achats répétitifs de produits chimiques.

Trois façons malignes d’utiliser vos noyaux dans la cheminée

Une fois bien secs, ces noyaux se prêtent à plusieurs astuces très simples pour allumer une cheminée ou un poêle :

Le lit de noyaux : on pose un peu de papier froissé au centre du foyer, on ajoute une poignée de noyaux bien secs, puis on installe le petit bois ou les bûches en forme de tipi, sans écraser les noyaux. En s’embrasant, ils forment un coeur de chauffe ardent qui aide les bûches à prendre.

Les papillotes en carton : on remplit les alvéoles d’une boîte d’oeufs ou un rouleau de papier toilette avec des noyaux, puis on referme. Le carton s’enflamme facilement et les noyaux prennent le relais, créant un allume-feu concentré, pratique à stocker près du foyer.

Le mélange noyaux et écorces d’agrumes : des peaux d’oranges ou de clémentines séchées, très inflammables grâce à leurs huiles essentielles, allument vite les noyaux et diffusent un parfum discret qui fait oublier les odeurs de suie.

Préparer son stock et garder un foyer sûr

Dès l’été, il suffit de récupérer les noyaux, de les laver à l’eau claire pour enlever la pulpe sucrée, puis de les laisser sécher complètement dans un endroit sec et aéré. On les stocke ensuite dans un sac en tissu ou une boîte ouverte, hors de portée des enfants et des animaux, en rappelant que ces amandes ne doivent pas être consommées. Un grand bocal bien rempli suffit largement pour passer l’hiver. Pour vider le foyer, mieux vaut aussi se souvenir que « les cendres gardent la chaleur jusqu’à 48 heures et, même si elles paraissent inertes, elles peuvent encore présenter un risque d’incendie », explique un expert en sécurité, cité par AOL.

Ces allume-feux maison n’exonèrent pas des règles de base : entretien du conduit deux fois par an, détecteurs de fumée testés, braises réduites et pare-feu avant d’aller se coucher. En cas d’odeur âcre de suie, de température anormalement élevée, de chute de suie ou de fumées abondantes, il faut appeler le 18, évacuer, puis, seulement si c’est sans danger, diminuer l’intensité du foyer avec un extincteur à eau pulvérisée ou une projection de sable ou de terre, la projection massive d’eau restant dangereuse. « Prendre soin de sa maison, c’est aussi prendre soin des siens », terminent les pompiers du Loiret sur les réseaux sociaux, cités par Actu.fr.