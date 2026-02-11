Ce kit auto à moins de 8 € chez Action pour ne plus jamais rester bloqué sur un parking gelé cet hiver

Bloqué sur un parking gelé à cause d’une batterie capricieuse, vous perdez un temps précieux les matins d’hiver. Un kit de câbles de démarrage Action à moins de 8 € promet de changer ce scénario.

Scène familière d’hiver : le pare-brise est blanc de givre, le thermomètre sous zéro, vous êtes pressé… et la voiture refuse de démarrer. Sur un parking gelé, batterie à plat, on se retrouve vite à chercher désespérément une dépanneuse ou un voisin équipé. Tout ça pour un simple coup de clé qui tourne dans le vide.

Pourtant, un accessoire très simple peut suffire à transformer cette grosse galère en incident vite réglé. L’enseigne Action propose des câbles de démarrage signés Dunlop à moins de 8 €, un petit kit qui change beaucoup de choses quand le froid s’installe.

Parking gelé, batterie à plat : pourquoi l’hiver complique tout

Le froid tire sur les batteries : leur capacité baisse, surtout quand elles sont déjà fatiguées. Quand le thermomètre passe sous 0 °C, beaucoup rendent l’âme au moment le moins pratique, devant la maison ou sur un parking de supermarché. On se retrouve alors bloqué, parfois avec des enfants à bord ou un rendez-vous important qui attend.

Sans solution dans le coffre, il reste l’assistance ou la dépanneuse, avec des délais qui peuvent atteindre plusieurs heures quand tout le monde tombe en panne en même temps. Et la facture grimpe vite si votre contrat n’inclut pas ce service. Avoir des câbles de démarrage Action prêts à servir devient une vraie assurance anti-stress.

Chez Action, des câbles de démarrage Dunlop à 7,99 € seulement

Dans le rayon auto, Action vend un set de câbles de démarrage Dunlop 220 ampères à 7,99 €. Le kit comprend 2 câbles de 3 mètres, avec une section de 16 mm² et 4 pinces entièrement isolées, prévues pour des batteries 12 ou 24 V. Pour une marque automobile connue, ce niveau de prix reste très bas : le même set Dunlop se trouve autour de 24,90 € sur d’autres sites, soit environ +200 % par rapport à l’enseigne de discount.

Concrètement, les 3 mètres offrent assez de longueur pour connecter deux voitures même si vous ne pouvez pas les coller pare-chocs contre pare-chocs. Les 220 ampères et la section de 16 mm² conviennent à la majorité des citadines et berlines essence courantes. Les pinces isolées limitent le risque de mauvais contact et rassurent ceux qui craignent les étincelles. Le tout se glisse facilement sous le plancher du coffre ou à côté de la roue de secours.

Bien utiliser ce kit Action et préparer son mini-pack hiver

L’usage reste simple, même pour un novice. Il suffit de trouver une voiture en état de marche, puis de suivre le code couleur : câble rouge sur la borne positive + de chaque batterie, câble noir sur la borne négative – de la voiture qui aide, et l’autre pince noire sur une partie métallique du moteur du véhicule en panne. On démarre d’abord la voiture donneuse, puis on tente de lancer la sienne. En quelques minutes, la batterie reçoit le coup de pouce nécessaire.

Pour ne plus craindre le parking gelé, ce kit peut s’accompagner de petits extras très bon marché : une paire de gants, une raclette pour le pare-brise, une lampe torche compacte. Avec ces quelques objets rangés au même endroit que les câbles Dunlop, votre coffre devient un vrai allié des matins d’hiver difficiles.