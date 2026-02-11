Ce miroir JYSK à -35 % a transformé mon couloir sombre sans travaux : l'astuce déco que j'ai failli rater

Couloir étroit, murs blancs et lumière triste : ce miroir pour couloir étroit chez JYSK en promo à -35 % promet de tout bousculer. Comment un simple 180x80 a changé l'entrée ?

Un couloir long, étroit, sans fenêtre… Beaucoup d’intérieurs français ont ce fameux passage un peu triste, qu’on traverse sans même le regarder. Murs blancs, porte-manteau surchargé, plafonnier blafard : tout accentue la sensation de tunnel. L’idée de casser une cloison pour gagner en lumière fait rêver, mais le budget et les travaux refroidissent vite.

Une solution beaucoup plus simple s’est imposée : un grand miroir, capable de capter la moindre source lumineuse et de repousser visuellement les murs. Chez JYSK, un modèle précis a retenu l’attention avec son format XXL, son style doux et une réduction de -35 % qui le fait passer juste au dessus de la barre des 100 euros. De quoi complètement changer un couloir sans toucher à la maçonnerie.

Un miroir pour couloir étroit qui efface l’effet tunnel

Dans un couloir, chaque centimètre compte. Les meubles encombrants rétrécissent le passage, alors qu’un miroir n’occupe que l’épaisseur de son cadre tout en doublant visuellement l’espace. Placé à hauteur d’homme, il renvoie la lumière d’une porte vitrée ou d’une simple applique et transforme une zone de transit en vraie pièce d’accueil.

Pour un couloir étroit, le bon format reste le miroir rectangulaire vertical, assez haut pour refléter la silhouette entière. Une hauteur autour de 180 cm offre cette vue globale tout en créant une perspective qui semble prolonger le couloir. La largeur, elle, doit rester contenue pour ne pas envahir le mur : l’idéal est un modèle long et élancé, qui accompagne le regard sans alourdir l’espace.

Le grand miroir STUDSTRUP 180×80 cm de JYSK et sa promo à -35 %

Le miroir STUDSTRUP 180×80 cm coche précisément ces cases. Son cadre en acier beige, épais de seulement 3 cm, souligne la glace sans l’écraser et s’accorde aussi bien à une déco scandinave qu’à un intérieur plus contemporain. Avec ses 19 kg, il donne une vraie impression de solidité, renforcée par un panneau arrière en MDF certifié FSC® Mix. Les avis le confirment, avec une note moyenne de 4,6 sur 5.

Côté budget, ce miroir était affiché à 169,00 €, mais passe actuellement à 110,00 € grâce à une remise de -35 %, valable jusqu’au 14 février 2026 selon les stocks. Pour un peu plus d’une centaine d’euros, il apporte un effet presque architectural : posé le long du couloir, il renvoie la perspective sur 180 cm de haut, donne l’impression que le passage s’élargit et permet en prime de vérifier sa tenue avant de sortir.

Bien placer son miroir JYSK dans le couloir et d’autres idées petit budget

Pour profiter pleinement de cet effet dans un couloir étroit, tout se joue dans le placement. Fixé au mur plutôt que simplement posé au sol, le miroir reste hors de portée des enfants et n’empiète pas sur le passage. L’idéal est que le centre se situe autour de 1,60 m, en face ou légèrement en biais d’une source de lumière, afin que le couloir paraisse tout de suite plus clair et moins oppressant.

Pour adapter l’idée à d’autres pièces, l’enseigne propose aussi des miroirs plus compacts à prix réduit, comme NORDBORG, et grâce au Click et Collect il devient facile d’essayer le bon format chez soi.