Pâtes, riz : si vous en faites toujours trop, ce chiffre simple à retenir va stopper net le gaspillage

Chaque soir, la même scène : casserole pleine, assiettes trop ou pas assez garnies, restes qui s’accumulent. Et si un seul chiffre suffisait enfin à doser pâtes et riz sans gaspiller ?

L’odeur des pâtes qui montent de la casserole, la vapeur du riz tout juste égoutté… et, à table, le même constat : on en a encore fait deux fois trop.

Le lendemain, c’est parfois l’inverse : trois coquillettes perdues dans l’assiette. Entre le “au pif” et la balance, on gagne pourtant à suivre un seul chiffre, simple, qui ajuste tout sans calcul.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de pâtes sèches (4 adultes, plat principal)

✅ 240 g de riz cru (4 adultes, accompagnement)

✅ 40 g de gros sel pour l’eau + 1 à 2 c. à s. d’huile

✅ 400 à 500 g de sauce, légumes ou protéines pour compléter l’assiette

Pourquoi on se plante toujours sur les quantités de pâtes et de riz

Le piège vient du volume : pâtes et riz paraissent minuscules à cru, puis gonflent et remplissent l’assiette. Résultat, on verse large dans la casserole et l’on subit les restes.

Autre variable décisive : l’appétit et le rôle du plat. Accompagnement de légumes, bol généreux, enfants à table… la portion change, mais le repère doit rester rapide.

Le chiffre boussole à retenir une fois pour toutes

La boussole la plus pratique tient en un nombre : 60 g de féculents crus par adulte. Ensuite, on ajoute ou retire 20 g selon la faim et le rôle du plat.

Concrètement, pour la quantité de pâtes par personne, cela donne 75 à 100 g selon que le plat est unique ou non. Pour le riz, on vise 60 g en accompagnement, 70 à 80 g quand il fait tout le repas ; la question des grammes de riz par personne ne se pose plus. En pratique, cela donne 240 g de riz cru pour 4 adultes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Se demander qui mange et si le féculent est cœur de repas ou simple garniture, puis compter 60 g par adulte. Technique : Avec balance, peser la quantité totale ; sans balance, utiliser toujours le même verre pour le riz et la même poignée de pâtes. Cuisson : Adapter la casserole, saler l’eau, cuire pâtes al dente ou riz juste tendre ; les restes resteront plaisants. Finition : Refroidir rapidement, conserver au frais dans une boîte fermée, puis réinventer en poêlée, gratin ou salade le lendemain.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert On dose en poids cru, avant cuisson ; 60 g servent de repère unique et compensent le gonflement dans la casserole. ✨ Le twist gourmand : Transformer systématiquement les restes en poêlée ou salade avec légumes et légumineuses les fait aimer… et disparaître. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser au hasard dans une énorme casserole, puis laisser des sachets entamés mal fermés, garantit surcuisson, gaspillage et nuisibles.

Restes, placards et santé : l’effet caché d’une portion bien dosée

Quand il reste un peu de pâtes ou de riz, on les recycle : poêlée à l’ail et aux légumes, riz sauté avec œuf et petits pois, salade froide.

Côté placard, on transvase pâtes, riz et farine dans des bocaux hermétiques, loin de la chaleur et de l’humidité ; les acariens n’aiment pas. On varie aussi avec légumineuses, ce qui limite l’excès de céréales et donc l’exposition au cadmium.