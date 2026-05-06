Galettes de pommes de terre au four : prêtes en 10 min, plus croustillantes que des frites grâce à ce secret

En dix minutes de prép, ces galettes de pommes de terre au four promettent un croustillant bluffant sans friteuse. Un simple enchaînement de gestes précis suffit à les rendre irrésistibles.

Galettes de pommes de terre au four : prêtes en 10 minutes, croustillantes, légères et bien meilleures que des frites

L’odeur de pommes de terre qui rôtissent au four, la croûte dorée qui craque sous la fourchette, le cœur resté tendre… Ces galettes fines ont tout du plat du soir qui console sans plomber. Et pourtant, aucune friteuse n’entre en scène.

En dix minutes de préparation, on façonne des galettes de pommes de terre au four légères mais vraiment croustillantes, qui rivalisent avec des frites bien grasses. La clé tient en quelques gestes précis ; une fois compris, le résultat devient bluffant à chaque fournée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de pommes de terre farineuses (Bintje, Agria, Marabel)

✅ 2 oignons jaunes moyens, épluchés

✅ 4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 c. à café de sel, poivre

✅ Herbes de Provence, œuf ou farine de blé pour lier si besoin

Pourquoi ces galettes au four détrônent les frites du soir

Ces galettes de pommes de terre au four peuvent largement remplacer le cornet de frites du soir. On garde le croustillant, la couleur dorée et le goût grillé, mais avec un simple filet d’huile d’olive, sans odeur persistante ni bain d’huile, pendant que le four travaille seul. Tout repose sur des pommes de terre farineuses et une râpée bien essorée, qui permettent d’obtenir cette croûte fine qui claque vraiment.

La méthode express en 10 minutes : galettes de pommes de terre au four pas à pas

La promesse : dix minutes de préparation. On râpe gros, on essore dans un torchon, on assaisonne, on forme des galettes fines d’environ 1 cm, puis le four chaud fait le reste pour 4 à 6 personnes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 220 °C, plaque couverte de papier cuisson. Technique : Râper pommes de terre et oignons, puis essorer fortement dans un torchon propre. Cuisson : Mélanger la râpée sèche avec huile, sel, poivre, herbes, liaison éventuelle. Finition : Façonner des galettes fines, enfourner 25 min, retourner à mi-cuisson, refroidir sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 25 min 🔍 Le secret de l’expert Essorer la râpée au maximum puis cuire à 220 °C : moins d’eau à évaporer, la surface dore vite et l’intérieur reste moelleux. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, saupoudrer chaque galette de parmesan râpé et de thym ; la croûte grille et renforce le croustillant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier l’essorage. Un mélange humide cuit à la vapeur, ramollit sur la plaque et vos galettes de pommes de terre au four ne croqueront jamais.

Twists gourmands : 4 idées pour les servir comme au restaurant

Pour jouer les garnitures, on coiffe les galettes chaudes de crème épaisse, saumon fumé, citron et aneth, ou simplement d’un œuf au plat bien coulant. Autre piste : remplacer 200 g de pommes de terre par de la patate douce, ajouter 30 à 40 g de parmesan râpé et servir avec une petite sauce yaourt, citron et ciboulette.