Pommes de terre et thon : ce dîner express en 20 min rend mes enfants accro et fait oublier les nuggets surgelés

En semaine, ces boulettes de thon et pommes de terre, prêtes en moins de 20 minutes, font l’unanimité à table. Quel geste simple les rend si croustillantes sans se déliter ?

Pommes de terre et thon : le dîner préféré des enfants prêt en moins de 20 minutes

Dans la poêle, ça crépite ; une odeur de thon citronné et de pommes de terre dorées envahit la cuisine. Autour, les enfants attendent ces petites bouchées fumantes, croûte dorée dehors, cœur tendre dedans.

Ce dîner rapide thon pomme de terre devient vite un rituel de semaine : produits du placard, cuisson éclair et assiette qui fait l’unanimité. Ces boulettes de thon crousti-fondantes partent si vite qu’on songe déjà à en refaire.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair farineuse (type Bintje)

✅ 1 boîte de thon au naturel, bien égoutté (140 g)

✅ 1 œuf, 2 c. à s. de farine, moutarde douce, jus de citron

✅ Herbes fraîches, chapelure ou panko, yaourt grec, citron, aneth

Le dîner “boulettes de thon et pommes de terre” que mes enfants me réclament

Ces boulettes de thon et pommes de terre sont la recette express thon pomme de terre pour enfants qu’on ressort dès que la soirée s’éternise. Avec 600 g de pommes de terre et 140 g de thon au naturel, on obtient un plat complet, économique et riche en protéines.

Le secret pour des boulettes thon–pommes de terre crousti-fondantes qui se tiennent

Le secret tient dans un écrasé de pommes de terre à chair farineuse bien sec, qui boit le jus du thon au naturel. On ajoute un œuf en liant et un peu de farine, puis on laisse reposer la pâte au frais. Panure tassée, cuisson à feu moyen à moyen-fort : croûte dorée, intérieur moelleux.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire 600 g de pommes de terre à l’eau salée, les sécher puis les écraser en purée rustique. Technique : Mélanger l’écrasé avec 140 g de thon égoutté, œuf, farine, moutarde, citron, herbes, sel, poivre. Cuisson : Former des palets de 30–35 g, les rouler dans la chapelure ou le panko, bien presser. Finition : Cuire à la poêle 2 à 3 min par face, ou au four 15 min à 210 °C, ou en airfryer 10 min à 200 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Moins de 20 min 🔍 Le secret de l’expert Pommes de terre bien sèches, œuf et farine en juste quantité transforment le mélange en appareil ferme mais moelleux. À la cuisson, la panure serrée et le feu vif donnent une surface croustillante et un cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Cacher un cube de comté ou de feta dans chaque boulette et paner au panko : effet nuggets garanti pour les enfants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais mélanger le thon avec des pommes de terre encore gorgées d’eau ni utiliser une poêle tiède, sous peine de boulettes qui se déliteront et boiront l’huile.

Variantes kids-friendly : fromages, herbes, épices douces

Pour varier, on ajoute comté râpé, herbes douces ou paprika. Les boulettes de thon au four, à la poêle ou à l’airfryer restent croustillantes réchauffées 8 à 10 min à 200 °C.