Terrasses, apéros : si vous utilisez encore des pailles en carton, vous ratez cet été cette solution zéro déchet

Entre pailles en carton qui se désagrègent et boissons d’été qui perdent tout leur charme, le ras-le-bol grandit. Une petite paille en inox promet de tout changer, sur les terrasses comme à la maison.

Plus personne n’utilise de pailles : cette solution simple s’impose partout cet été

Sur la table en terrasse, le verre perle de condensation, la boisson glacée embaume la pêche et la menthe. On s’apprête à savourer, et là, la paille en carton se ramollit, se plie, bloque l’aspiration et laisse en bouche ce fameux goût de papier mâché. L’instant plaisir tourne à l’agacement. On veut du frais, du bon, sans déchet superflu. Alors, quelle petite solution discrète s’impose sur tous les comptoirs cet été ?

Depuis l’interdiction des pailles en plastique dans la restauration, on jongle entre options jetables plus ou moins pratiques, souvent loin d’être neutres en bouche. Pourtant, une simple tige en métal se glisse désormais dans les sacs, sur les bureaux, au bord des piscines. La paille en inox, fine, élégante et robuste, promet à la fois confort de dégustation, geste zéro déchet et apéros d’été sans arrière-goût. Autour, la cuisine anti-gaspillage s’invite peu à peu partout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Épluchures bien lavées de 4 pêches bio (≈ 80 g)

✅ 1 L d’eau

✅ 30 g de sirop d’agave (≈ 2 c. à soupe)

✅ 1 gros brin de menthe fraîche + glaçons

Le ras-le-bol des pailles jetables (et surtout en carton)

Les pailles en carton devaient sauver nos smoothies. En pratique, elles se détrempent en quelques minutes, se collent au palais, écrasent la mousse d’un café frappé et finissent en boule au fond du verre. Leur goût, discret au départ, finit par masquer les notes florales d’un thé glacé ou la vivacité d’une limonade maison. On a tenté aussi la pâte, le riz, le papier “biodégradable” : toujours fragile, toujours jetable. On sent bien qu’il faut passer à un autre geste.

La paille en inox : la petite tige qui remplace toutes les autres cet été

Avec la paille en inox, on change complètement de registre. L’acier inoxydable alimentaire ne craint ni l’acidité d’un citron, ni le froid intense des glaçons, et surtout ne laisse aucun goût parasite. On profite enfin du parfum précis d’un mocktail sans alcool, d’un kombucha maison ou d’un simple sirop menthe-eau sans note métallique ni papier mouillé.

Autre atout discret : la conduction thermique du métal. La paille se met à la température de la boisson glacée et crée un délicieux effet glacé sur les lèvres. Sensation fraîcheur garantie. Côté pratique, cette paille réutilisable se rince aussitôt, puis un coup de goupillon de nettoyage et, si besoin, un passage au lave-vaisselle suffisent. Une seule tige remplace des centaines de pailles jetables, pour quelques euros seulement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les pêches bio, garder les épluchures, rincer la menthe. Technique : Porter 1 L d’eau à ébullition, couper le feu. Cuisson : Ajouter épluchures et menthe, couvrir, infuser 20 minutes hors feu. Finition : Filtrer, sucrer au sirop d’agave, refroidir puis réfrigérer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 3 h (dont 10 min actifs) 🔍 Le secret de l’expert Infuser les épluchures hors du feu extrait les arômes sans amertume, puis le refroidissement lent clarifie la boisson. L’acier inoxydable alimentaire se met, lui, à la même température que l’infusion glacée, ce qui décuple la sensation de fraîcheur en bouche. ✨ Le twist gourmand : Au service, allonger chaque verre avec un trait d’eau pétillante ou un thé vert léger pour une fausse impression de cocktail. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais boire très chaud à la paille inox et éviter de la ranger sans rinçage immédiat.

Recette anti-gaspi de l’été : infusion glacée aux épluchures de pêches & menthe

Servie bien glacée avec glaçons et pailles inox pré-passées cinq minutes au congélateur, cette infusion d’épluchures de pêche se garde trois jours au frais. On peut varier avec abricots, nectarines ou quelques zestes d’agrumes.