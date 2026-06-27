Ce bavarois framboise-chocolat ultra léger change tout en fin de repas (à condition d’éviter ce piège)

Entre framboise acidulée et chocolat noir, ce bavarois glacé se prépare à l’avance et se tranche comme un entremets de pâtisserie. Quelques gestes clés suffisent pour le garder mousseux, léger et parfaitement net à la découpe.

Bavarois framboise chocolat léger : le dessert glacé qui ne plombe pas le repas

Sur la table, le parfum des framboises monte aussitôt, vif et floral. À la découpe, les deux couches givrées se détachent net, et la cuillère rencontre une mousse fraîche, presque aérienne.

Ce duo framboise-acidulée et chocolat noir velours signe un bavarois glacé qui rafraîchit la fin de repas. Pas d’effet “brique” ni de gélatine caoutchouteuse ; on vise un bavarois framboise chocolat léger, mousseux, qui s’oublie presque. Comment y arriver ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de framboises, 80 g de sucre, 2 feuilles (4 g) de gélatine

✅ 200 g de chocolat noir 60–70 %, 200 ml de lait entier, 1 feuille (2 g) de gélatine

✅ 250 ml de crème entière liquide 30 % MG bien froide pour la chantilly

liquide 30 % MG bien froide pour la chantilly ✅ Cacao en poudre, framboises fraîches, éventuel croustillant chocolat blanc et crêpes dentelle

Pourquoi ce bavarois framboise-chocolat reste léger (même glacé)

La clé, c’est l’équilibre entre l’acidité nette de la framboise et la rondeur du cacao. Le fruit réveille le palais, le chocolat noir apporte de la profondeur sans excès de sucre. On finit le dessert avec une bouche fraîche, pas saturée.

Autre atout : une gélatine très modérée. Elle tient les mousses sans effet flan, surtout quand on ajoute la chantilly à un coulis simplement tiède. Servi presque glacé, le dessert reste souple, il fond puis disparaît.

Recette pas-à-pas du bavarois framboise chocolat léger

On prépare ce bavarois en couches, dans un cercle de 18 à 20 cm. D’abord la mousse framboise, puis une ganache légère au chocolat détendue à la chantilly. En respectant les temps de prise, les strates restent nettes à la découpe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser le moule, placer éventuellement une bande de rhodoïd, tremper toutes les feuilles de gélatine, cuire framboises et sucre 5 minutes puis filtrer finement. Technique : Hors du feu, dissoudre 2 feuilles dans le coulis tiède, laisser tiédir, incorporer 125 ml de crème montée en chantilly souple, verser dans le moule et refroidir. Cuisson : Faire fondre le chocolat, chauffer le lait avec vanille, sel et la dernière feuille, verser sur le chocolat, lisser la ganache, laisser tiédir puis ajouter la seconde moitié de chantilly. Finition : Couler la mousse chocolat sur la couche framboise prise, lisser, laisser au froid au moins 6 heures, démouler, poudrer de cacao, décorer de framboises et servir glacé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 7 h (repos compris) 🔍 Le secret de l’expert En versant coulis et lait seulement tièdes sur la chantilly, on garde l’air emprisonné : la mousse tient, reste légère et fondante. ✨ Le twist gourmand : On peut ajouter au fond un très fin socle croustillant chocolat blanc–crêpes dentelle, pour un contraste croquant sans lourdeur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser coulis ou ganache encore chauds sur la crème montée ; tout retombe, la gélatine fige mal et la texture se tasse.

Questions pratiques : préparation à l’avance, conservation, congélation

Ce bavarois se prépare aisément la veille. Au réfrigérateur, bien filmé, il tient 2 à 3 jours. Congelé entier, on le laisse revenir 15 à 20 minutes au frais avant de trancher.