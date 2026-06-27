Ce plat toscan ultra-fin aux courgettes a remplacé la pizza chez moi (si vous évitez cette erreur)

Par hasard, lors d'un dîner d'été, j'ai tenté une scarpaccia toscane de courgettes à la place de la pizza habituelle. Cette galette ultra-fine et croustillante a bouleversé mes soirs de four grâce à quelques gestes inattendus.

Scarpaccia toscane de courgettes : la galette ultra-fine qui remplace la pizza lourde

Un soir de chaleur, quand le four semble une mauvaise idée, une odeur d’huile d’olive, d’herbes sèches et de parmesan grillé a envahi la cuisine. Sur la plaque, une galette fine, toute dentelée sur les bords, commençait à chanter.

Découpée en parts comme une pizza, cette scarpaccia toscane de courgettes se révèle pourtant d’une légèreté déconcertante : pâte quasi transparente, légumes fondants, bords croustillants. Depuis, les soirs de crève-la-faim, on délaisse la pizza lourde ; tout se joue sur quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Courgettes (650 g), 1 oignon moyen, 1 gousse d’ail

✅ Farine de blé (100 g) et farine de maïs ou de riz (50 g)

✅ Eau froide (230 g), huile d’olive (3 cuillères à soupe), sel, poivre

✅ Parmesan râpé (50 g), herbes (basilic, origan), poudre d’amande optionnelle

Les bons ingrédients pour une scarpaccia ultra-fine (et légère)

Cette galette fonctionne parce que les légumes dominent largement la pâte. On part sur une montagne de courgettes et un simple renfort d’oignon et d’ail. Côté pâte, le duo farine de blé et farine de maïs, arrosé d’huile d’olive et de parmesan, assure goût et croustillant sans peser.

Le secret technique : une montagne de lamelles pour très peu de pâte

Tout se joue sur trois points : des lamelles de courgettes quasi transparentes, un dégorgement généreux au sel pour chasser l’eau, puis un étalage extrêmement fin sur une grande plaque. On vise une épaisseur de 3 à 5 mm ; en dessous, la scarpaccia devient presque une chips géante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper finement courgettes et oignon, saler, laisser dégorger puis presser fortement. Technique : Mélanger les farines, le sel et l’eau froide, ajouter huile, parmesan, herbes, poivre. Cuisson : Enrober les lamelles dans cette pâte fluide ; elles doivent rester majoritaires, jamais noyées. Finition : Étaler très finement sur plaque huilée, parsemer de parmesan, cuire jusqu’à bords bruns et cœur pris.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Confort digestif Léger 🔍 Le secret de l’expert Courgettes dégorgées, pâte fluide et étalage ultra-fin augmentent la surface exposée à la chaleur. Résultat : l’eau s’évapore, les bords caramélisent grâce au parmesan, la galette reste légère et digeste. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers des courgettes par de fines rondelles de pommes de terre donne une version encore plus gourmande. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surtout pas épaissir la couche sur la plaque : au-delà de 5 mm, on obtient un flan mou.

Variantes & twists : quand la scarpaccia remplace toutes vos pizzas

Cette base marche aussi avec un mélange courgettes et pommes de terre, ou seulement des oignons doux pour une scarpaccia façon chips géante. On peut préparer la galette quelques heures à l’avance, la laisser à température ambiante puis la repasser deux minutes au four pour réveiller le croustillant avant de la couper en parts.