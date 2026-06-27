Apéro : cette tartinade de petits pois menthe-citron rend les chips ringardes, à condition d’éviter cette erreur fatale

En moins de 20 minutes, cette tartinade de petits pois à la menthe et au citron remplace les chips sur la table de l’apéro. Texture, couleur, geste interdit : tout se joue en quelques détails bien précis.

Quand la lumière décline et que l’air sent le jardin encore chaud, l’apéro se fait plus gourmand. Verres qui tintent, pain qui grille, et au centre de la table, un bol vert intense, lisse en surface, parsemé de quelques copeaux blancs. On y trempe un morceau de baguette croustillante ; la texture est onctueuse, mais avec juste ce qu’il faut de relief.

Au palais, une fraîcheur nette, un côté végétal très doux, puis un flash acidulé qui donne envie d’y revenir aussitôt. Menthe, citron, parmesan… En quelques bouchées, cette tartinade au vert éclatant relègue les chips au second plan. Et tout se joue sur un équilibre simple, presque minimaliste, qui transforme de simples petits pois en tartinade apéritive légère terriblement addictive.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de petits pois (surgelés ou frais écossés)

(surgelés ou frais écossés) ✅ 40 g de parmesan râpé + 1 c. à soupe de yaourt grec

✅ 10 à 12 feuilles de menthe fraîche + 1 gousse d’ail

+ 1 gousse d’ail ✅ 1 citron (zeste + 2 c. à soupe de jus) + 4 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre

Les ingrédients clés : petits pois, menthe fraîche, citron vif et parmesan

La base de ce dip de petits pois, ce sont des légumes juste blanchis, à la saveur douce et légèrement sucrée. On les renforce avec le parmesan, qui apporte une salinité précise et une note umami très gourmande, tandis qu’une cuillerée de yaourt grec arrondit la texture sans l’alourdir. La menthe fraîche, elle, parfume en finesse ; le zeste et le jus de citron signent cette tartinade de petits pois citron avec un peps net mais maîtrisé.

La technique inratable : une tartinade de petits pois bien verte, onctueuse mais pas en purée

Tout commence par un passage éclair dans l’eau bouillante salée, trois à quatre minutes, puis un choc sous l’eau froide. Ce duo cuisson–refroidissement fixe le vert et garde le croquant du cœur. Ensuite, on mixe par à-coups avec l’ail, la menthe, le parmesan, l’huile d’olive, le citron et le yaourt. L’astuce, c’est de s’arrêter dès que la texture devient tartinable, encore un peu granuleuse ; sinon, on tombe dans la purée de cantine, loin de la tartinade de petits pois à la menthe que l’on recherche.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir les petits pois 3 à 4 min dans l’eau bouillante salée, puis rafraîchir sous l’eau froide en gardant 1 c. à soupe d’eau de cuisson. Technique : Verser petits pois, ail, parmesan, menthe, zeste et jus de citron, huile d’olive et yaourt dans le mixeur. Cuisson : Mixer par à-coups jusqu’à texture tartinable, légèrement granuleuse ; détendre avec un trait d’eau de cuisson si besoin. Finition : Transvaser en bol, filmer et garder au frais au moins 20 min avant de servir à l’apéro.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de prép. 15 min 🔍 Le secret de l’expert Le blanchiment court puis le refroidissement figent la chlorophylle : le vert reste éclatant jusqu’au dernier toast. Un peu d’eau de cuisson, riche en amidon, permet de lier sans rajouter d’huile. Le duo menthe–citron équilibre la douceur des petits pois, tandis que le parmesan donne ce goût long en bouche qui fait replonger la cuillère. ✨ Le twist gourmand : Sur des tranches de pain grillé, ajouter un demi-œuf mollet au centre ou quelques éclats de pistaches ; pour ceux qui aiment, une pointe de piment relève instantanément la tartinade de petits pois pour l’apéro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer trop longtemps ou surcuire les petits pois ; on obtient alors une masse pâle et farineuse, bien loin de la tartinade apéritive légère que l’on recherche.

Finitions & service : le geste de chef qui fait toute la différence à l’apéro

Au moment de servir, un filet d’huile d’olive, un voile de zeste de citron, quelques copeaux de parmesan et de la menthe déchirée transforment le bol en vraie pièce maîtresse. On tartine généreusement sur du pain de campagne bien grillé, encore tiède ; le croustillant contraste avec le fondant des petits pois.

Côté organisation, on prépare la tartinade quelques heures à l’avance, filmée au contact au réfrigérateur, jusqu’à 24 heures. Juste avant l’arrivée des invités, on la détend d’un coup de cuillère, on rectifie en sel ou en citron si besoin, et ce dip de petits pois repart pour un tour de table… souvent très court.