Les éleveurs n'en peuvent plus de le répéter : suspendre un chou à 20 cm du sol en janvier met fin aux conflits de poulailler

L’hiver, vos poules tournent en rond dans un enclos boueux et s’ennuient ferme. Ce simple chou suspendu pourrait bien transformer leur poulailler sans que vous vous en doutiez.

En hiver, le poulailler se calme d’un coup : sol gelé, herbe absente, journées courtes, et vos poules restent alignées sur le perchoir. Elles regardent par la petite fenêtre, mais ne se décident pas à sortir gratter le sol détrempé.

Pourtant, ces grandes gourmandes ont besoin de bouger pour rester en forme, garder un bon plumage et limiter les tensions entre dominantes et plus timides. Beaucoup d’éleveurs de loisir ont déjà observé qu’un simple jeu change l’ambiance du poulailler. Et si ce jeu tenait… dans un chou ?

L’hiver, vos poules s’ennuient : le chou suspendu les remet en mouvement

Dans la nature, une poule passe des heures à gratter, fouiller, courir d’un coin à l’autre pour chercher sa nourriture. En hiver, l’enclos nu et boueux ne lui offre plus grand-chose, et on a souvent vu apparaître apathie, petits conflits, voire début de picage des plumes.

Accroché par une ficelle solide, le chou suspendu devient un vrai jouet à picorer : il bouge à chaque coup de bec, les poules doivent viser, s’étirer, parfois sauter légèrement. Elles ont ainsi travaillé leurs muscles et occupé leur esprit, tout en profitant d’un légume riche en fibres et en eau.

Installer ce chou suspendu pour poules en quelques gestes

Nous avons tous déjà manqué de temps le matin. Bonne nouvelle : préparer un chou vert ou frisé pour vos poules en hiver prend à peine quelques minutes. On enlève les feuilles trop abîmées, on entoure la base ou on perce le cœur, puis on noue une ficelle naturelle robuste reliée à une poutre ou à un crochet vissé.

Réglez la hauteur autour de vingt centimètres au-dessus du sol, à adapter à la taille de votre troupe, pour que les poules lèvent la tête sans effort excessif. Placez le légume dans une zone couverte, à l’abri de la pluie et du gel direct, et retirez-le dès qu’il a été trop picoré, qu’il se ramollit ou montre des traces de moisissure.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Simplicité Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le chou reste en mouvement, ce qui oblige les poules à viser, s’étirer et se déplacer. Elles ont montré plus d’activité qu’avec une ration immobile servie dans la mangeoire. 💡 Le petit plus : Prévoir deux choux ou points d’accroche pour un grand groupe évite qu’une poule dominante ne monopolise tout le jouet. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Laisser un légume souillé ou moisi pendre plusieurs jours dans le poulailler, au risque d’attirer rongeurs et bactéries.

Faire durer le jeu tout l’hiver et varier les gourmandises

Pour que l’astuce garde tout son charme, mieux vaut proposer ce légume suspendu régulièrement, mais pas tous les jours, et alterner les saveurs. Un jour, le chou ; la semaine suivante, une demi-courge, une pomme ferme ou une belle salade pommée bien attachée jouent le même rôle et entretiennent la curiosité du groupe.

Petit bonus : ce rituel s’intègre aussi bien à la ration que au potager. On compte le chou dans les apports du jour, on ramasse les feuilles tombées pour le compost, et on ajuste hauteur et fréquence si les poules sont âgées, lourdes ou en convalescence. Le bien-être animal y gagne, tout comme l’ambiance du jardin en hiver.