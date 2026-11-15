Les vétérinaires n'en peuvent plus de le répéter : la chenille processionnaire du pin fait courir un risque mortel aux chiens dès mars

Venue du sud et favorisée par les hivers doux, la chenille processionnaire du pin gagne désormais les jardins de toute la France. Entre pins défoliés, enfants exposés et chiens en danger, comment organiser la riposte sans se mettre en péril ?

Des cocons blancs sur les pins, des files indiennes de chenilles sur la pelouse : derrière ce décor presque féerique se cache un poison pour le jardin. La chenille processionnaire du pin progresse et bouscule les habitudes des jardiniers.

Sous l’effet d’hivers plus doux, ce ravageur venu du sud s’est installé jusqu’en Île‑de‑France et dans le nord. Entre dégâts sur les pins et risques pour les enfants comme pour les chiens, un nouveau réflexe s’impose : surveiller chaque résineux du jardin.

Pourquoi la chenille processionnaire du pin s’invite dans nos jardins

La chenille processionnaire du pin, larve du papillon nocturne Thaumetopoea pityocampa, mesure à peine quelques centimètres. Brune et couverte de poils urticants, elle vit en colonie dans des nids de soie blanche et se déplace en file indienne, du bout des branches jusqu’au sol.

Longtemps cantonnée au sud, l’espèce a gagné une grande partie de la France, portée par des hivers plus doux. Pins sylvestre, noir ou maritime sont défoliés ; si l’attaque revient plusieurs années, l’arbre s’épuise et devient plus sensible aux maladies.

Un danger sanitaire pour la famille et les animaux

À partir d’un certain stade, chaque chenille porte des milliers de micro-dards chargés de toxine. Projétés au moindre stress, ces poils se fixent sur peau, yeux ou bronches : démangeaisons, plaques rouges, conjonctivites, gêne respiratoire, réaction allergique sévère, parfois sans même toucher l’insecte.

Les chiens et chats sont en première ligne : en reniflant une procession ou en léchant une patte souillée, ils peuvent présenter langue gonflée, salivation, détresse respiratoire, voire nécrose de la langue. Chevaux et animaux en pâture sous les pins sont aussi touchés ; ces risques ont conduit le décret n° 2022‑686 du 25 avril 2022 à classer ces chenilles comme espèces nuisibles pour la santé humaine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8,5/10 Sécurité du jardin Très élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Parce qu’il coupe le cycle à plusieurs étapes : papillons mâles, jeunes larves et processions, tout en s’appuyant sur les mésanges prédatrices. 💡 Le petit plus : Poser les nichoirs dès l’automne, à bonne hauteur, attire les mésanges avant l’arrivée massive des chenilles. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Attendre la grande procession au sol pour intervenir, puis manipuler nids ou sacs d’éco-pièges sans aucune protection.

Comment organiser la riposte autour de vos pins

Bonne nouvelle, un plan d’action calé sur l’année limite vraiment la présence de la chenille processionnaire du pin autour de la maison. L’idée : viser plusieurs maillons de son cycle avec des moyens mécaniques, biologiques et l’aide des oiseaux.

Juin‑août : pièges à phéromones contre les papillons mâles.

Fin été : traitement biologique au Bacillus thuringiensis sur jeunes larves.

Hiver : échenillage et destruction des nids sur les sujets bas.

Janvier‑mars : pose d’éco-pièges autour du tronc pour bloquer les processions.

Après une attaque, mieux vaut soutenir le pin : pas de taille sévère l’année suivante, arrosage en période de sécheresse, paillage au pied. Petit bonus : installer des nichoirs à mésanges renforce les prédateurs naturels et complète les pièges sans transformer le jardin en espace trop chimique.