Hostas : tailler le feuillage à 5 cm du sol après les gelées de novembre évite d'héberger toutes les limaces du jardin

À l’automne, les grandes feuilles des hostas s’effondrent et la même question revient au jardin : faut-il couper les hostas pour l’hiver ou tout laisser au sol ? Entre rusticité, limaces et aspect du massif, quelques repères simples changent complètement le geste à adopter.

Quand les premières gelées font s’affaisser les grandes feuilles vernissées des hostas, le massif d’ombre change brusquement de visage et l’on se demande quoi faire de ce grand fouillis.

Bonne nouvelle : ces vivaces d’ombre sont très rustiques, la survie n’est donc pas en jeu. Avant de trancher la question fatidique faut-il couper les hostas pour l’hiver ou les laisser en place, il faut saisir le rôle de ce feuillage.

Comprendre ce que fait l’hosta avant l’hiver

Plante de sous-bois par excellence, l’hosta est une vivace herbacée caduque : toute la partie aérienne disparaît en hiver, tandis que la souche épaissie reste bien vivante sous terre. Pendant tout l’été, son feuillage a rempli le rôle de véritables panneaux solaires, gavant ce rhizome de réserves pour assurer la reprise au printemps suivant.

Couper ou non ne change donc rien à cette rusticité, souvent annoncée autour de -15 à -20 °C en pleine terre. En revanche, le moment de la taille compte : « Couper les hostas une fois le feuillage complètement jauni et ramolli permet avant tout de garder les massifs propres », rappelle Le Parisien, mais intervenir plus tôt prive la plante d’une partie de ses réserves et se traduit souvent par des touffes moins généreuses l’année d’après.

Couper ses hostas : quand, pourquoi, comment

Nous avons tous déjà hésité, sécateur en main, devant ces feuilles couchées au sol qui donnent au massif un air de soupe tiède. Tailler les hostas en automne, une fois les feuilles jaunes, brunes et molles, offre un jardin propre tout l’hiver, limite les abris pour les limaces et évite que des feuilles tachées ou malades ne passent la mauvaise saison au pied de la souche.

L’idéal est d’intervenir entre mi-octobre et novembre, juste après une bonne gelée, par temps sec. On coupe d’abord les hampes florales fanées, puis l’on rabat toutes les feuilles à 5 à 7 cm du sol, sans jamais tirer dessus, avant de ramasser les débris : feuillage sain au compost, feuilles malades à la poubelle. Un dernier geste consiste à désinfecter le sécateur entre chaque touffe, puis à installer, surtout en pot ou en sol très drainant, un léger paillis de feuilles mortes sans recouvrir le cœur de la plante.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps gagné 1 séance ciblée Pourquoi ça fonctionne ? En laissant le feuillage travailler jusqu’au bout puis en taillant une seule fois, la souche reste bien nourrie et les hostas repartent vigoureusement. Le petit plus : Regrouper la taille de tous les hostas le même jour facilite le ramassage des feuilles et remplit vite le compost. À NE JAMAIS FAIRE : Couper des feuilles encore vertes ou laisser sur place un feuillage malade, futur foyer pour limaces, champignons et virus.

Laisser les hostas tranquilles : l’option paillis naturel

Sans intervention, le feuillage se décompose, nourrit le sol et protège la souche, mais le massif paraît moins net et abrite limaces et maladies. Dans un jardin plutôt naturel, on peut assumer cet aspect et se contenter, en fin d’hiver, de dégager délicatement les jeunes pousses tout en laissant une fine couche de paillis pour garder le sol vivant.