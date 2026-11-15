Hostas : tailler le feuillage à 5 cm du sol après les gelées de novembre évite d'héberger toutes les limaces du jardin
À l’automne, les grandes feuilles des hostas s’effondrent et la même question revient au jardin : faut-il couper les hostas pour l’hiver ou tout laisser au sol ? Entre rusticité, limaces et aspect du massif, quelques repères simples changent complètement le geste à adopter.
Quand les premières gelées font s’affaisser les grandes feuilles vernissées des hostas, le massif d’ombre change brusquement de visage et l’on se demande quoi faire de ce grand fouillis.
Bonne nouvelle : ces vivaces d’ombre sont très rustiques, la survie n’est donc pas en jeu. Avant de trancher la question fatidique faut-il couper les hostas pour l’hiver ou les laisser en place, il faut saisir le rôle de ce feuillage.
Comprendre ce que fait l’hosta avant l’hiver
Plante de sous-bois par excellence, l’hosta est une vivace herbacée caduque : toute la partie aérienne disparaît en hiver, tandis que la souche épaissie reste bien vivante sous terre. Pendant tout l’été, son feuillage a rempli le rôle de véritables panneaux solaires, gavant ce rhizome de réserves pour assurer la reprise au printemps suivant.
Couper ou non ne change donc rien à cette rusticité, souvent annoncée autour de -15 à -20 °C en pleine terre. En revanche, le moment de la taille compte : « Couper les hostas une fois le feuillage complètement jauni et ramolli permet avant tout de garder les massifs propres », rappelle Le Parisien, mais intervenir plus tôt prive la plante d’une partie de ses réserves et se traduit souvent par des touffes moins généreuses l’année d’après.
Couper ses hostas : quand, pourquoi, comment
Nous avons tous déjà hésité, sécateur en main, devant ces feuilles couchées au sol qui donnent au massif un air de soupe tiède. Tailler les hostas en automne, une fois les feuilles jaunes, brunes et molles, offre un jardin propre tout l’hiver, limite les abris pour les limaces et évite que des feuilles tachées ou malades ne passent la mauvaise saison au pied de la souche.
L’idéal est d’intervenir entre mi-octobre et novembre, juste après une bonne gelée, par temps sec. On coupe d’abord les hampes florales fanées, puis l’on rabat toutes les feuilles à 5 à 7 cm du sol, sans jamais tirer dessus, avant de ramasser les débris : feuillage sain au compost, feuilles malades à la poubelle. Un dernier geste consiste à désinfecter le sécateur entre chaque touffe, puis à installer, surtout en pot ou en sol très drainant, un léger paillis de feuilles mortes sans recouvrir le cœur de la plante.
Laisser les hostas tranquilles : l’option paillis naturel
Sans intervention, le feuillage se décompose, nourrit le sol et protège la souche, mais le massif paraît moins net et abrite limaces et maladies. Dans un jardin plutôt naturel, on peut assumer cet aspect et se contenter, en fin d’hiver, de dégager délicatement les jeunes pousses tout en laissant une fine couche de paillis pour garder le sol vivant.
En bref
- En automne, au jardin d’ombre, les hostas vivaces voient leur feuillage s’affaisser et les jardiniers se demandent s’il faut les couper pour l’hiver. 🍂
- Le guide détaille le timing, la hauteur de coupe et les précautions d’hygiène pour tailler les hostas sans affaiblir leurs touffes au printemps. ✂️
- Entre nettoyage net, paillis naturel et lutte contre les limaces, scénarios sont proposés pour adapter la gestion du feuillage d’hosta à chaque jardin. 🐌
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité