Cette habitude de suivre toutes les modes santé cache 5 traits qui devraient vous inquiéter, surtout si vous êtes jeune

Sur Instagram et TikTok, une partie surtout jeune des internautes enchaîne boissons détox et gadgets bien-être. Derrière ces modes santé, cinq traits récurrents se dessinent.

Vous avez toujours une bouteille de nouvelle boisson détox sur la table, un gadget de fitness en test et trois compléments en attente ? Vous faites peut‑être partie de ces personnes qui suivent quasiment toutes les modes santé croisées sur Instagram ou TikTok. Bonne nouvelle : ce profil n’a rien d’irrationnel, il obéit à cinq grands traits récurrents.

Derrière cette accumulation de cures, routines et challenges, il n’y a pas seulement de la crédulité : plutôt un mélange de recherche de contrôle, de peur de « passer à côté » et de difficultés à résister aux promesses séduisantes. Ce cocktail peut faire exploser le budget, brouiller les repères médicaux et laisser une impression déroutante de ne jamais en faire assez.

Les 5 traits typiques des personnes qui suivent toutes les modes santé

Premier trait : une foi quasi religieuse dans la prévention. Beaucoup, surtout chez la Génération Z, commencent très tôt une « routine santé » faite de poudres, compléments et skincare sophistiqué. Une étude de l’Université de Chicago montre que des influenceurs non médicaux induisent nombre de jeunes en erreur sur TikTok ; pour le docteur Christopher Roxbury, « il existe des informations de grande qualité sur les réseaux, mais il peut être très difficile de les distinguer de contenus potentiellement dangereux ».

Deuxième trait, plus discret : une forte insécurité autour d’un détail comme l’acné, le poids ou la digestion. La honte pousse à chercher des remèdes anonymes en ligne plutôt qu’en cabinet. S’ajoutent une vraie impulsivité d’achat (promos, promesses spectaculaires), un ennui rapide qui fait zapper de pratique en pratique, et une impatience qui fait rêver de « quick fixes » au lieu d’un suivi au long cours.

Personnalité, influenceurs et modes bien‑être : ce que la science observe

Les recherches sur la personnalité éclairent ce tableau. Des psychologues de Nouvelle‑Galles du Sud montrent qu’une forte ouverture à l’expérience favorise l’essai de pratiques alternatives, tandis qu’une grande agréabilité pousse à croire les personnes perçues comme bienveillantes. Une analyse publiée dans le BMJ décrit aussi comment les relations parasociales avec des célébrités amplifient l’impact de leurs conseils santé.

À cela s’ajoute un paysage saturé de contenus. Quatre adultes américains sur dix obtiennent au moins parfois des infos auprès d’influenceurs santé, et 41 % le font pour changer de mode de vie, selon le Pew Research Center. Parmi eux, 14 % cherchent des réponses qu’ils n’osent pas demander à un médecin. Seuls 10 % disent faire confiance à « tout ou presque », tandis que 12 % ressortent surtout plus confus.

Garder sa curiosité santé sans se laisser happer par chaque tendance

Si vous vous reconnaissez dans ce portrait, l’enjeu n’est pas d’éteindre votre curiosité, mais de l’encadrer. Avant tout achat ou nouvelle cure, prévoyez un délai de réflexion, vérifiez les preuves disponibles, parlez des projets qui touchent à votre santé avec un professionnel.

Vous pouvez aussi limiter les essais simultanés, par exemple une seule nouveauté par trimestre, suivre quelques comptes vraiment fondés sur les données scientifiques et préparer par écrit ce qui vous inquiète avant une consultation. Les mêmes traits, une fois canalisés, deviennent alors de vrais alliés pour prendre soin de vous.