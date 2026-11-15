Tarente de Maurétanie : ce gecko du Sud colonise discrètement les jardins des Hauts-de-France, et sa présence nocturne est une aubaine

De la Méditerranée aux pavillons des Hauts-de-France, la Tarente de Maurétanie grimpe désormais sur les murs des jardins. Comment ce gecko nocturne s’est-il invité chez vous, et que faut-il vraiment en penser ?

Un soir d’été, en refermant les volets d’un pavillon des Hauts-de-France, deux yeux brillent sur le crépi de la terrasse. Collée au mur, une petite forme trapue se fige, puis disparaît sous la gouttière. Ni grenouille ni lézard des murailles : ce visiteur nocturne intrigue de plus en plus de jardiniers.

Car ce petit lézard venu du Sud a bel et bien commencé à conquérir les façades des villes et villages du nord et de l’ouest. Cette espèce de gecko, la Tarente de Maurétanie, autrefois cantonnée au pourtour méditerranéen, est aujourd’hui signalée jusqu’en Bretagne ou en Bourgogne. Pourquoi remonte-t-elle ainsi, et que faire si elle s’installe chez vous ?

Un gecko méditerranéen désormais chez les jardiniers du Nord

Historiquement, la Tarente de Maurétanie vivait sur les rochers, vieux murs et maisons du littoral méditerranéen, du Languedoc à la Corse. Ce gecko trapu de 10 à 15 cm, à peau granuleuse gris brun, grands yeux verticaux et doigts élargis comme des mini ventouses, se confondait avec la pierre chaude. Désormais, des observations se multiplient bien au-delà du Midi, jusqu’aux Hauts-de-France.

Au jardin, on la confond souvent avec le lézard des murailles, plus élancé et actif en plein soleil. Pour l’identifier, quelques détails sautent aux yeux, surtout à la tombée de la nuit près des lampes extérieures :

corps court et très trapu ;

peau granuleuse, presque verruqueuse ;

doigts larges en forme de petites ventouses.

Pourquoi la Tarente de Maurétanie remonte vers le nord ?

Nous avons tous déjà rapporté d’un séjour une plante du Sud ou un olivier en pot. Avec eux, une Tarente ou ses œufs ont parfois voyagé discrètement dans les jardineries, camions ou coffres de voiture. Le réchauffement climatique fait ensuite la différence : cette espèce qui adore la chaleur supporte mieux les hivers plus doux et les nuits moins froides du nord du pays.

Une fois arrivée, la Tarente de Maurétanie trouve chez nous tout ce qu’elle aime : façades qui emmagasinent la chaleur, fissures de vieux murs, dessous de tuiles, tas de pierres. Active à la nuit tombée, elle chasse papillons de nuit, moustiques, mouches et autres petits invertébrés autour des lampes. Sa présence n’a donc rien d’inquiétant. En France, cette espèce est strictement protégée : il est interdit de la tuer, de la capturer ou de la détenir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Confort au jardin plus serein 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ce gecko chasse la nuit près des façades éclairées et capture les insectes attirés par la lumière, sans produits chimiques. 💡 Le petit plus : laisser un coin de mur ou un tas de pierres au calme pour servir de refuge. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : utiliser des insecticides ou des pièges collants sur les murs où elle circule.

Comment cohabiter avec elle et aider la biodiversité

Au jardin, le meilleur geste consiste à la laisser tranquille, à limiter les insecticides et à conserver quelques murs ou tas de pierres sauvages. Si elle entre dans la maison, une capture douce avec un verre et un carton suffit avant de la relâcher dehors. Une photo, la date et le lieu permettront de signaler votre observation aux programmes de sciences participatives comme ceux de l’association AmphiRept.