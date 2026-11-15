Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : le bananier Musa basjoo résiste à -15 °C et crée une vraie jungle en deux étés

Dans un jardin français aux hivers mordants, le bananier Musa basjoo promet un décor de jungle en quelques saisons. Où l’installer et comment l’aider à garder son allure exotique toute l’année ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Musa basjoo (Musa japonica) 🌸 Nom courant Bananier du Japon, bananier rustique 📏 Dimensions 3 à 4,5 m de haut x 3 à 4,5 m d’envergure ☀️ Exposition Soleil ou mi-ombre lumineuse, à l’abri du vent ❄️ Rusticité Souche jusqu’à env. -15 °C avec bon paillage 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles vert vif jusqu’à 2 m

Feuilles XXL, ombre fraîche et parfum de vacances dès que l’on franchit la porte du jardin. Quand on vit avec des hivers froids, cette ambiance tropicale semble souvent réservée aux séjours sous les tropiques ou aux serres de botanistes. Et pourtant, un simple massif bien placé peut transformer une pelouse bien sage en décor de jungle.

Le secret tient en une seule plante : le bananier Musa basjoo, aussi appelé bananier du Japon. Ce géant venu des montagnes de Chine a été apprécié pour sa robustesse et sa croissance spectaculaire. En quelques étés, il crée un véritable toit de verdure ; reste à savoir où l’installer et comment le chouchouter pour profiter pleinement de son allure exotique.

Musa basjoo, le bananier rustique qui crée la jungle au jardin

Musa basjoo appartient à la famille des Musacées. Malgré son allure d’arbre, il s’agit d’une plante herbacée formant un pseudo-tronc épais à partir des tiges de ses feuilles. En sol riche et arrosé, il atteint facilement 3 à 4,5 m de haut, avec des feuilles vert vif pouvant mesurer jusqu’à 2 m de long. Ses petits fruits fibreux, eux, restent décoratifs mais non comestibles.

Bien placer Musa basjoo pour une ambiance tropicale réussie

Pour obtenir cet effet jungle, tout se joue sur l’emplacement. Nous avons tous déjà vu un bananier triste, isolé dans un coin venteux : ses feuilles se retrouvent en charpie. Offrez-lui plutôt un mur chaud, une haie dense ou un angle de terrasse, au soleil ou à mi-ombre lumineuse, dans un sol frais, profond, très riche mais bien drainé.

On le plante du printemps à l’automne, dans un trou d’environ 50 cm enrichi de compost ou de fumier bien décomposé, en prévoyant au moins 2 à 3 m autour de lui. Ensuite, place au décor tropical, selon la surface disponible :

Massif “jungle” : Musa basjoo en fond, devant des fougères, hostas et heuchères colorées.

Terrasse exotique : un sujet en grand bac, accompagné de cannas, colocasias et graminées graphiques.

Coin d’ombre tropical : bananier en lisière, fatsia, hortensias et couvre-sols lumineux au pied.

Arrosage, hiver et rejets : garder un bananier du Japon luxuriant

Une fois installé, ce bananier rustique s’est montré étonnamment facile à vivre, à condition de respecter sa soif. En été, le sol doit rester frais : arrosages réguliers dès que la surface sèche, souvent deux fois par semaine, et un paillage épais pour limiter l’évaporation. Des taches brunes sur les feuilles trahissent un excès d’eau ou une stagnation au cœur de la plante. Après floraison et fructification, ce pseudo-tronc meurt naturellement et de jeunes pousses prennent le relais à la base.

Au début de l’hiver, on protège la souche avec 30 à 50 cm de paillis (feuilles mortes, broyat), et dans les régions froides, un voile d’hivernage autour du pseudo-tronc en laissant le sommet respirer. Avec un sol bien drainé et ce manteau protecteur, la souche supporte jusqu’à environ -15 °C. Même si les parties aériennes gèlent, le rhizome drageonnant repart au printemps et émet de nombreux rejets que l’on peut limiter ou replanter pour agrandir la jungle.