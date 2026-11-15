Les pépiniéristes n'en peuvent plus de le répéter : rentrer son citronnier au salon en décembre détruit sa récolte du printemps

Les premières gelées menacent déjà votre citronnier en pot sur le balcon ou au jardin. Quels gestes d’hivernage poser maintenant pour ne pas sacrifier la floraison et la récolte de printemps ?

Premier matin de gel, balcon encore couvert de pots, et ce petit citronnier dont on est si fier. Faut‑il le rentrer, le couvrir, l’arroser davantage ? Un hivernage improvisé a déjà fait disparaître bien des récoltes.

Les agrumes aiment la chaleur, mais leurs futurs boutons floraux se préparent en plein hiver, au frais et à la lumière. En offrant dès maintenant de bonnes conditions de repos à votre citronnier, vous préparez une floraison spectaculaire et une fructification généreuse au printemps.

Un repos frais et lumineux, secret des futurs citrons

Sous 12 °C, les agrumes ont ralenti leur sève et sont entrés en repos. Pour qu’il profite à la prochaine floraison, installez-les dans une pièce très claire, non chauffée, autour de 5 à 10 °C : véranda non chauffée, serre froide ou garage avec grandes fenêtres sont idéals.

À l’inverse, un citronnier gardé tout l’hiver dans un salon chauffé ou exposé au gel a souvent perdu ses feuilles, attiré cochenilles et araignées rouges, et épuisé ses réserves. Un arbre ainsi stressé formera peu de bourgeons floraux et portera beaucoup moins de fruits.

Gestes d’hivernage : protéger sans asphyxier vos agrumes

Nous avons tous déjà attendu la dernière minute pour rentrer un citronnier en pot, ou l’avons laissé près d’un radiateur faute de mieux. Pour un hivernage du citronnier réussi, placez-le dehors contre un mur abrité dans le Sud, ou sous abri hors gel ailleurs, puis appliquez ces trois gestes simples :

Isoler les pots en terre cuite avec du papier bulle et les surélever pour que l’eau s’évacue.

Recouvrir la ramure d’un voile d’hivernage respirant en double épaisseur.

Pailler le pied sur quelques centimètres pour protéger les racines superficielles.

Côté arrosage, l’hiver a demandé un vrai changement de rythme. Entre 5 et 10 °C, un arrosage léger environ toutes les deux semaines suffit : attendez que le terreau ait séché sur 3 cm en surface avant de recommencer, pour éviter la pourriture des racines et garder des boutons floraux bien sains.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison de printemps Boostée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Un repos frais, lumineux et peu arrosé protège les racines et les bourgeons floraux ; au printemps, l’arbre démarre sans stress et produit plus de fleurs, donc plus de fruits. 💡 Le petit plus : Tourner le pot d’un quart de tour chaque mois pour répartir la lumière et garder une ramure bien équilibrée. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser le citronnier tout l’hiver dans une pièce chauffée, derrière une baie vitrée, avec un terreau toujours humide.

Préparer la reprise : taille douce et engrais au bon moment

En pleine saison froide, contentez-vous d’une taille de nettoyage. Supprimez bois mort et rameaux qui se croisent au centre, avec un sécateur bien aiguisé et désinfecté à l’alcool, afin de laisser entrer la lumière et de limiter les maladies sans épuiser l’arbre.

Dès que les risques de fortes gelées ont diminué, sortez progressivement vos agrumes en pot en augmentant peu à peu le soleil direct. La fertilisation ne reprend qu’au printemps : aucun engrais de octobre à mars, puis un engrais spécial agrumes toutes les deux semaines soutient la nouaison et une belle récolte sans fatiguer la plante.