On s'obstine tous à poser un pot de citronnelle isolé : y associer lavande et menthe repousse bien mieux le moustique tigre dès juin

Les moustiques gâchent vos soirées d’été au jardin ou sur le balcon, jusqu’à vous faire fuir la terrasse. Et si une sélection ciblée de plantes anti-moustiques changeait enfin l’ambiance sans fausse promesse ?

Les soirées d’été sur la terrasse, le rosé bien frais, les enfants qui jouent… puis arrive le premier bourdonnement près de l’oreille et tout le monde se met à se gratter. Les moustiques, et surtout le moustique tigre, transforment vite le jardin en zone à éviter.

Plutôt que de vivre les fenêtres fermées, beaucoup misent sur les plantes anti-moustiques. Bonne nouvelle : certaines espèces limitent vraiment les piqûres autour de la table ou du transat, tout en parfumant l’air. À condition de choisir les bonnes variétés… et de bien les placer.

Comment ces plantes font reculer les moustiques

Les moustiques repèrent d’abord le dioxyde de carbone que nous expirons, la chaleur de notre peau et notre odeur corporelle. Les plantes riches en huiles essentielles (citronellol, géraniol, linalol, menthol, citral…) ont déjà brouillé ce “GPS” olfactif en créant un petit nuage d’odeurs concurrentes autour d’elles, efficace dans un rayon d’à peine un mètre.

Leur action reste donc très locale et d’appoint : elles ont rendu l’ambiance moins accueillante, sans constituer un bouclier absolu, surtout contre le moustique tigre qui pique aussi en plein jour. L’idée n’est pas de tout remplacer, mais de compléter moustiquaires et suppression des eaux stagnantes.

Les 10 meilleures plantes anti-moustiques à adopter

Nous avons tous déjà posé un malheureux pot de citronnelle au fond du balcon en espérant un miracle. En réalité, il faut combiner plusieurs plantes répulsives, serrées près de nous. Les dix valeurs sûres faciles à cultiver en pot ou au jardin sont :

Citronnelle (*Cymbopogon citratus*) : référence anti-moustiques, en plein soleil, à rentrer l’hiver.

(*Cymbopogon citratus*) : référence anti-moustiques, en plein soleil, à rentrer l’hiver. Lavande vraie (*Lavandula angustifolia*) : adore la chaleur et les sols pauvres bien drainés.

(*Lavandula angustifolia*) : adore la chaleur et les sols pauvres bien drainés. Pélargonium odorant (*Pelargonium graveolens*) : “géranium anti-moustiques” parfait en jardinière.

(*Pelargonium graveolens*) : “géranium anti-moustiques” parfait en jardinière. Menthe (*Mentha*) : feuillage très parfumé, plutôt à mi-ombre, en pot pour la contenir.

(*Mentha*) : feuillage très parfumé, plutôt à mi-ombre, en pot pour la contenir. Mélisse citronnelle (*Melissa officinalis*) : odeur citronnée, aime le soleil et les sols légers.

(*Melissa officinalis*) : odeur citronnée, aime le soleil et les sols légers. Basilic (*Ocimum basilicum*) : surtout le basilic citron, idéal sur le rebord de fenêtre.

(*Ocimum basilicum*) : surtout le basilic citron, idéal sur le rebord de fenêtre. Tanaisie (*Tanacetum vulgare*) : robuste, ensoleillée, décorative avec ses pompons jaunes.

(*Tanacetum vulgare*) : robuste, ensoleillée, décorative avec ses pompons jaunes. Cierge d’argent (*Actaea*) : préfère l’ombre fraîche, très graphique en massif.

(*Actaea*) : préfère l’ombre fraîche, très graphique en massif. Cataire (*Nepeta cataria*) : vivace rustique aimée des chats, à planter en plein soleil.

(*Nepeta cataria*) : vivace rustique aimée des chats, à planter en plein soleil. Souci (*Calendula officinalis*) : fleurs orange lumineuses, à cultiver de préférence en pot.

Sur une terrasse de 8 m², installer quatre à six pots bien garnis en couronne autour de la table, près des fenêtres et des portes-fenêtres, a déjà augmenté la gêne ressentie par les moustiques. Juste avant l’apéro, froisser quelques feuilles de citronnelle, menthe ou basilic pour booster le parfum.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 5,5/10 Budget estimé 20–40 € 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Les feuilles libèrent des huiles essentielles très odorantes qui créent, à moins d’un mètre, un halo parfumé brouillant l’odorat des moustiques, surtout si l’on a froissé le feuillage juste avant de s’installer. 💡 Le petit plus : combiner au moins trois plantes différentes dans une même jardinière renforce le nuage d’odeurs et offre un décor beaucoup plus généreux. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : se contenter d’un pot isolé loin de la zone de vie en pensant être totalement protégé, sans supprimer les eaux stagnantes autour de la maison.

Bien les installer… et rester réaliste face au moustique tigre

Sur un balcon plein sud, aligner citronnelle, lavande et pélargonium tout le long de la rambarde a déjà créé une barrière parfumée. Sur un balcon ombragé, privilégier menthe, mélisse citronnelle et basilic, en gardant la terre fraîche. Au jardin, la tanaisie, la cataire et les soucis ont structuré des bordures fleuries, tandis que le cierge d’argent éclaire l’ombre près d’un mur.

Ces plantes anti-moustiques ont atténué les attaques, mais le moustique tigre reste tenace. Les autorités sanitaires rappellent que le geste le plus efficace consiste à vider régulièrement soucoupes, arrosoirs, gouttières et récupérateurs d’eau, et à poser des moustiquaires aux ouvertures sensibles. Avec ce duo “plantes + bons réflexes”, le coin détente garde son charme… sans devenir un buffet à ciel ouvert.