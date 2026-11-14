Deux voisins ont une terrasse plein sud : un seul a planté un mûrier platane pour garder son coin repas au frais dès le mois de juin

Entre canicules à répétition et terrasses surchauffées, l’arbre parasol devient l’allié numéro un des jardins français. Quels 12 spécimens transforment vraiment un coin d’ombre en oasis estivale ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Morus platanifolia 🌸 Nom courant Mûrier platane 📏 Dimensions 8 à 10 m de haut x 8 à 10 m de large ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Environ -15 à -20 °C 🍂 Feuillage Caduc, grandes feuilles lobées, ombre très dense

Chaque été, la scène se répète : terrasse brûlante, parasol qui s’envole au moindre coup de vent, sieste abandonnée faute d’ombre. Pendant ce temps, chez le voisin, un large houppier vert a transformé le jardin en véritable refuge frais. Ce n’est pas de la magie, mais le choix d’un bon arbre d’ombrage, pensé comme un véritable élément d’architecture extérieure.

Un arbre parasol se reconnaît à son tronc dégagé et à sa couronne large qui projette une nappe d’ombre, comme un toit végétal. En plus de faire baisser la température de plusieurs degrés, il apporte intimité, bruit de feuilles et parfois une floraison spectaculaire. Du pin parasol très méditerranéen à l’érable japonais pour les petits jardins, voici 12 valeurs sûres pour choisir le compagnon d’été idéal.

Quels arbres parasols pour quel type de jardin ?

Toutes les essences ne conviennent pas au même jardin. Les grands arbres comme le platane, le cèdre, le pin parasol, le chêne vert ou le ginkgo montent facilement à plus de 15 m : parfaits pour un vaste terrain ou pour ombrager un parking, moins adaptés à une petite cour. Autour de 8 à 12 m, le catalpa, le sophora du Japon, le mûrier platane, l’arbre à miel ou le magnolia parasol créent une ombre familiale, bien proportionnée.

Pour se repérer, quelques duos gagnants selon votre jardin :

Petite cour ou jardin de ville : érable japonais ou petit albizia pour une ombre légère et très décorative.

Terrasse plein sud : mûrier platane stérile ou catalpa, qui ont déjà rafraîchi bien des coins repas.

Jardin chaud ou méditerranéen : pin parasol, chêne vert, albizia ou cèdre, à condition qu’ils soient bien installés dans un sol drainé.

Climat plus frais ou au nord de la Loire : sophora du Japon, arbre à miel, ginkgo ou platane, très rustiques.

Ombre, ambiance et erreurs à éviter

Sous un arbre, l’ombre n’a pas toujours le même visage. Le catalpa, le mûrier platane, le chêne vert ou le platane donnent une ombre très dense, idéale pour un coin repas. L’albizia, le sophora du Japon, le ginkgo ou l’érable japonais filtrent au contraire la lumière et laissent la maison lumineuse. Bonus charme : les floraisons de l’albizia, du magnolia parasol, de l’arbre à miel ou du sophora attirent abeilles et papillons.

Nous avons tous déjà vu un arbre parasol planté trop près d’une façade. Les racines vigoureuses du platane, du chêne vert ou de certains cèdres imposent quelques mètres de recul. Attention aussi aux salissures : un mûrier classique couvre le sol de fruits, d’où le succès des variétés stériles, et un ginkgo femelle donne des fruits très odorants ; en jardin familial, on préfère un sujet mâle.

Bien planter son arbre parasol pour qu’il vous fasse vraiment de l’ombre

Pour que votre arbre prenne vraiment son rôle de parasol, la plantation a déjà fait la moitié du travail : trou deux fois plus large que la motte, collet au niveau du sol, arrosages profonds et paillage épais les deux premiers étés.

Catalpa, albizia, arbre à miel ou mûrier platane grandissent vite ; pin parasol, cèdre et chêne vert installent plutôt une ombre majestueuse sur le long terme.