Les paysagistes n'en peuvent plus de le répéter : ce geste sur les cornouillers fin février réveille leur écorce pour tout l'hiver

Quand le jardin s’éteint en hiver, le cornouiller à écorce décorative trace des touches rouges et or au milieu des massifs. Où l’installer et comment le tailler pour profiter de ce spectacle sans contrainte ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Cornus spp. 🌸 Nom courant Cornouiller 📏 Dimensions 1 à 7 m de haut selon l’espèce, 2 à 4 m d’envergure ☀️ Exposition Soleil doux ou mi-ombre, à l’abri des vents froids ❄️ Rusticité Jusqu’à -25 à -34 °C selon les variétés 🍂 Feuillage Caduc, coloré à l’automne

Quand le jardin se met au ralenti et que les massifs paraissent gris, certains arbustes prennent soudain la lumière. Leurs rameaux nus deviennent des crayons rouges, jaunes ou orange qui tracent des lignes graphiques sur le ciel d’hiver. Aucun feuillage, pourtant le décor est là, comme un bouquet contemporain planté en pleine terre.

Ce complice des hivers lumineux, c’est le cornouiller à écorce décorative. Facile à vivre, très rustique, il a séduit paysagistes et jardiniers amateurs, des haies de campagne aux petits patios urbains. Encore faut-il choisir la bonne variété, bien le planter et surtout le tailler au bon moment pour obtenir ces tiges flamboyantes qui attirent tous les regards.

Un arbuste qui dessine le jardin en hiver

Le genre Cornus rassemble plusieurs espèces ornementales. Pour l’écorce décorative, cap sur les bois colorés : Cornus alba et ses cultivars aux rameaux rouges vif, Cornus sanguinea aux nuances rouge orangé, ou encore Cornus sericea, très lumineux. Ces arbustes mesurent en général 1 à 3 m de haut, avec un port en touffe qui structure un massif comme une sculpture.

Leur intérêt ne se limite pas à l’hiver. Au printemps, de petites fleurs crème éclairent les branches, puis viennent des baies appréciées des oiseaux. À l’automne, le feuillage vire au jaune, à l’orange ou au pourpre avant de tomber, laissant enfin l’écorce colorée occuper tout l’espace visuel jusqu’au retour des beaux jours.

Planter et entretenir un cornouiller à écorce décorative

La meilleure période de plantation se situe entre l’automne et la fin de l’hiver, hors gel. Le cornouiller accepte de nombreux sols, du riche et humifère au plus calcaire, mais préfère une terre fraîche et bien drainée. En climat chaud, une mi-ombre légère et un soleil non brûlant évitent les feuilles grillées en été. Pour l’installation, une fosse d’au moins 40 cm de côté lui permet d’étendre tranquillement ses racines.

Décompacter la terre et retirer les cailloux,

placer une couche de graviers si le sol est lourd,

installer la motte avec le collet au niveau du sol,

reboucher, tasser et arroser copieusement, puis pailler.

Les deux premières années, un arrosage régulier maintient le sol frais, surtout en été. Ensuite, l’arbuste se contente de quelques apports en période de sécheresse. Un paillage épais de feuilles, BRF ou broyat garde l’humidité et protège les racines, tout en mettant davantage en valeur les rameaux colorés qui jaillissent au-dessus.

La taille qui réveille les couleurs de l’écorce

Le secret des cornouillers à bois coloré tient dans la jeunesse de leurs tiges. Plus un rameau est récent, plus sa couleur est vive ; au bout de trois ou quatre ans, l’écorce se ternit. La taille de fin d’hiver, en février-mars hors gel, consiste donc à renouveler régulièrement le bois. Dans un massif dédié à l’écorce décorative, il est possible de rabattre toutes les tiges à 20–30 cm du sol : l’arbuste, à croissance rapide, repart vigoureusement.

Autre option plus douce, idéale pour une haie libre : enlever chaque année à la base un tiers des plus vieux rameaux et laisser les jeunes tiges prendre le relais. Dans tous les cas, éviter de tailler en période de fortes gelées ou en été, et ne pas confondre ces cornouillers à bois coloré avec les espèces cultivées surtout pour leurs grandes fleurs, qui se taillent beaucoup plus légèrement sous peine de sacrifier la floraison.