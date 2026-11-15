Les éleveurs n'en peuvent plus de le répéter : si calme sur le canapé, le Fox-Terrier transforme les massifs du jardin en 10 minutes

Élégant sur le canapé mais infatigable au jardin, le Fox-Terrier intrigue autant qu’il séduit les familles actives. Est-il vraiment adapté à votre maison et à vos massifs ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Canis lupus familiaris (race Fox-Terrier) 🌸 Nom courant Fox-Terrier à poil lisse et à poil dur 📏 Dimensions Mâle 36-39 cm / 7,5-8 kg ; femelle 33-37 cm / 7-7,5 kg ☀️ Exposition Vie de famille active, nombreuses sorties, jardin bien clôturé recommandé ❄️ Rusticité Chien robuste, bonne résistance au froid tempéré, sensible aux fortes chaleurs 🍂 Feuillage Poil lisse court et plaqué ou poil dur dense et rêche, blanc majoritaire avec taches noires et fauves

Sur le canapé, il s’étire avec une élégance très british, l’air de ne rien demander à personne. Deux minutes plus tard, au jardin, le même chien file truffe au sol, oreilles en arrière, comme s’il traquait encore les renards des campagnes anglaises.

Cet étonnant grand écart résume bien le Fox-Terrier : petit “lord” en smoking blanc côté salon, véritable âme de chasseur dès qu’une feuille bouge dehors. Avant d’inviter ce tempérament dans votre maison et vos massifs, mieux vaut comprendre ce qui se cache derrière ce regard pétillant.

Un petit lord anglais au pedigree de chasseur

Né en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle pour déloger les renards des terriers, le Fox-Terrier appartient aujourd’hui au groupe 3 « Terriers » de la Fédération Cynologique Internationale. Les éleveurs ont fixé un standard dès 1876 et la race est reconnue en France par la Société Centrale Canine, via le LOF (Livre des Origines Français).

Compact et musclé, dos court, poitrine profonde, queue portée haute, il affiche une robe blanche avec taches noires, citron ou fauves. On distingue le Fox-Terrier à poil lisse, au pelage court et plaqué, et le Fox-Terrier à poil dur, au poil rêche et légèrement ondulé nécessitant un stripping régulier.

Caractère : flegme au salon, tornade au jardin

Vif, déterminé et très intelligent, ce terrier est aussi affectueux et proche de sa famille. Mais son instinct de prédation reste bien présent : il aime explorer, creuser, pister, parfois en oubliant qu’un massif de vivaces n’est pas un ancien terrier de renard. Un maître expérimenté et dynamique l’aide à trouver le bon équilibre.

Nous avons tous déjà soupiré devant un carré de pelouse transformé en chantier. Avec un Fox-Terrier, ces comportements prennent souvent la forme de :

trous creusés au pied des arbustes ;

courses-poursuites derrière oiseaux, chats ou hérissons ;

aboiements vifs à la moindre alerte.

Un jardin bien clôturé et des zones “autorisées” à creuser limitent les dégâts.

Bien vivre avec un Fox-Terrier : éducation, entretien, budget

Ce chien apprend vite si l’éducation est ferme mais positive, avec des règles claires et stables. Longues promenades, jeux de flair au jardin et petits exercices de pistage l’aident à canaliser son énergie. Il convient aux familles actives, enfants respectueux compris, à condition de prévoir du temps chaque jour pour se dépenser ensemble.

Côté entretien, le poil lisse se contente de brossages hebdomadaires et de bains occasionnels, là où le poil dur demande plusieurs brossages par semaine et un stripping tous les 3 à 4 mois, souvent chez un toiletteur. Sur le plan santé, on surveille la luxation de la rotule, la maladie de Legg-Calvé-Perthes, certains troubles oculaires, la myélopathie dégénérative ou l’ataxie cérébelleuse, avec un suivi vétérinaire régulier. Un chiot issu d’un élevage sérieux, testé et inscrit au LOF, coûte généralement entre 900 et 1 500 € selon la variété et la lignée, un investissement à la hauteur de ce petit chasseur au charme très britannique.