Les éleveurs n'en peuvent plus de le répéter : sous ses airs de panthère noire, le chat Bombay ne supporte pas 3 heures de solitude

Créé aux États-Unis pour ressembler à une panthère noire de salon, le chat Bombay séduit aujourd’hui de plus en plus de familles françaises. Mais ce félin hyper câlin supporte-t-il vraiment vos absences, vos enfants et votre appartement ?

📋 Carte d’identité du chat Bombay 🌿 Nom latin Felis catus 🌸 Nom courant Bombay 📏 Dimensions Mâle : 30 à 35 cm / 4 à 6 kg ; Femelle : 25 à 30 cm / 3 à 5 kg ☀️ Exposition Vie en intérieur, appartement ou maison sécurisée ❄️ Rusticité Sensible au froid, sorties surveillées conseillées 🍂 Feuillage Poil court, fin, noir de jais, soyeux et satiné

Sur le canapé, une silhouette noire de jais s’étire, muscles dessinés sous un poil brillant, yeux de cuivre braqués sur vous. On croirait une panthère miniature, mais elle vient se lover contre votre cou et ronronne aussitôt. Ce félin au charme hypnotique fascine de plus en plus les familles urbaines.

Son nom ? Le chat Bombay, une race américaine créée pour ressembler à une panthère noire de salon, mais avec un tempérament en or. Avant de craquer pour ce chat noir très tendance sur les réseaux, mieux vaut savoir s’il supportera votre rythme, vos absences… et vos enfants bruyants.

Un physique de panthère noire, une race bien à part

Derrière sa robe uniformément noire, courte, fine et satinée, le Bombay affiche un corps compact et musclé, porté par une ossature solide. Sa tête est bien ronde, avec un museau plutôt court, des oreilles arrondies et surtout de grands yeux allant de l’or au cuivre profond, qui accentuent son look félin sauvage.

La race est née dans les années 1950, dans le Kentucky, où l’éleveuse Nikki Horner a croisé un Burmese zibeline et un American Shorthair noir pour obtenir cette « panthère domestique ». Reconnue par la CFA en 1970 puis par la FIFe en 2023, elle reste rare en France, avec seulement quelques dizaines de naissances par an.

Un chat pot de colle, câlin avec toute la famille

Nous avons tous déjà croisé un chat indépendant qui ignore royalement ses humains ; le chat Bombay, lui, fait plutôt partie des “pots de colle”. Affectueux, sociable, il recherche les caresses, suit sa personne de référence dans chaque pièce et s’entend généralement très bien avec les enfants, les autres chats et même certains chiens tolérants. En contrepartie, il supporte mal la solitude prolongée et peut devenir anxieux si la maison reste vide trop souvent.

Adopter un Bombay : conditions de vie, entretien et budget

Ce chat énergique s’épanouit très bien en appartement, à condition d’avoir un arbre à chat, des griffoirs, des cachettes et des jouets interactifs pour canaliser sa curiosité. Pour l’habituer à vos absences, des départs de plus en plus longs, associés à ces jeux et à des cachettes de friandises, ont aidé de nombreux foyers.

Un environnement sécurisé (fenêtres, balcon, éventuellement jardin clôturé) : le Bombay est très sociable et se laisse facilement approcher.

Un suivi vétérinaire régulier, avec surveillance de la cardiomyopathie hypertrophique , de l’éventuel déficit en pyruvate kinase, des soucis respiratoires et bucco‑dentaires.

, de l’éventuel déficit en pyruvate kinase, des soucis respiratoires et bucco‑dentaires. Un entretien léger mais régulier : brossage hebdomadaire et dents nettoyées plusieurs fois par semaine.

Un budget adoption entre 800 et 1 500 € pour un chaton inscrit au LOOF, puis une alimentation riche en protéines de qualité.

Avec une espérance de vie moyenne de 12 à 16 ans, cette “panthère noire” accompagne longtemps le quotidien de sa famille. Bien choisi auprès d’un élevage sérieux, stimulé, surveillé côté santé et surtout rarement laissé seul, le Bombay révèle alors ce qui fait tout son charme : un cœur énorme dans un corps de félin sauvage.