Envie d’une polenta crémeuse prête en 20 minutes, sans un seul grumeau ni casserole brûlée ? Cette méthode express détaille les deux gestes qui changent tout.

Polenta recette : crémeuse et facile, prête en 20 minutes

Parfum de maïs chaud, nuage de lait, beurre qui fond doucement… Dans la casserole, la semoule se transforme en crème dorée, lisse et enveloppante. Une cuillère suffit pour comprendre à quel point cette texture peut rendre un plat simple franchement généreux.

Avec la bonne polenta recette, on obtient une crème onctueuse, sans grumeaux, en moins de 20 minutes. Tout repose sur des proportions simples et quelques gestes précis que l’on retient tout de suite.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 150 g de polenta (semoule de maïs)

✅ 75 cl d’eau ou de bouillon chaud

✅ 25 cl de lait entier + 30 g de beurre

✅ 50 g de parmesan râpé, sel, poivre, muscade, herbes

Les bonnes proportions pour une polenta crémeuse (sans se tromper)

Pour 4 personnes, comptez 150 g de semoule de maïs pour 1 L de liquide : 75 cl d’eau ou de bouillon et 25 cl de lait. Ce ratio d’environ six fois le poids de la polenta, enrichi avec 30 g de beurre et 50 g de parmesan, assure une polenta crémeuse et goûteuse, naturellement sans gluten si la mention figure sur le paquet.

La méthode express en 20 minutes : les 4 gestes à respecter

Dans une casserole à fond épais, faites chauffer eau ou bouillon et lait jusqu’au frémissement. Versez la semoule en pluie fine en fouettant, puis baissez sur feu doux et remuez à la cuillère en bois pendant 15 à 20 minutes ; l’amidon gonfle et la préparation épaissit en crème.

Si la polenta devient trop compacte, ajoutez peu à peu du liquide chaud en fouettant. De petits grumeaux se rattrapent aussi ainsi, écrasés contre les parois avec le fouet.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faites chauffer eau ou bouillon et lait dans une casserole à fond épais. Technique : Réduisez le feu, versez la polenta en pluie fine en fouettant constamment. Cuisson : Cuisez 15 à 20 minutes à feu doux en remuant souvent avec la cuillère. Finition : Hors du feu, ajoutez beurre et parmesan, poivrez et ajustez la texture avec un peu de liquide chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20 min 🔍 Le secret de l’expert La polenta, c’est surtout de l’amidon de maïs : au contact d’un liquide chaud, il gonfle et gélifie. Versée en pluie dans un liquide frémissant, la semoule s’hydrate grain par grain, sans blocs. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, ajoutez un filet de crème entière ou une cuillerée de mascarpone pour une texture très veloutée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne versez jamais la polenta d’un seul coup dans un liquide bouillant, sans fouetter ; les grumeaux se forment et brûlent.

Préparer à l’avance, conserver et recycler la polenta

Servez la polenta chaude, en lit crémeux sous des légumes rôtis, un ragoût, des saucisses grillées ou un œuf poché ; elle fige vite en refroidissant.

Pour la préparer à l’avance, réchauffez-la à feu doux avec lait ou bouillon en fouettant. Les restes froids se grillent en tranches dans une poêle huilée.