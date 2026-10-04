Il sort son bœuf bourguignon du congélateur la veille : ce qui se passe dans la sauce au déjeuner fait froid dans le dos

Sorti du congélateur la veille et oublié sur le plan de travail, un simple bœuf bourguignon peut devenir un terrain idéal pour Clostridium perfringens. Quels gestes adopter pour congeler, décongeler et réchauffer vos plats mijotés sans risque ?

La cocotte en fonte repose depuis l’aube sur le plan de travail. Dedans, un bœuf bourguignon encore gelé : la veille au soir, on l’a sorti du congélateur et laissé là, certain qu’au déjeuner il suffirait de le réchauffer. À midi, le centre est toujours dur comme de la pierre, mais la sauce autour est déjà tiède.

Instinctivement, on se rassure : « tant que le milieu est gelé, ça va ». Pourtant, le danger se cache dans cette sauce restée des heures entre 4 et 63 °C, la zone de danger bactérienne. Terrain rêvé pour les spores de Clostridium perfringens. Comment profiter du congélateur sans tomber dans ce piège ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg de bœuf à bourguignon (paleron, macreuse ou gîte)

✅ 3 carottes, 2 oignons, 2 gousses d’ail, 200 g de champignons

✅ 50 cl de vin rouge, 25 cl de bouillon de bœuf, 150 g de lardons

✅ 30 g de beurre, 2 c. à s. d’huile, 1 bouquet garni, 20 g de farine, sel, poivre

Ce qui se passe vraiment dans la cocotte toute la nuit

À 19–20 °C dans la cuisine, la surface d’un plat sortant du congélateur monte à 10–15 °C en moins d’une heure. La périphérie dégèle, la sauce reste tiède, souvent toute la nuit, dans la zone où les bactéries se multiplient. Clostridium perfringens adore ce décor : sauce épaisse, viande, peu d’oxygène. Ses spores, qui survivent au mijotage, germent dès 30–50 °C, avec un optimum autour de 45 °C, et provoquent diarrhées et crampes intenses quelques heures après le repas.

Les bons gestes pour cuire, refroidir et décongeler sans risque

Pour un bourguignon destiné au congélateur, on suit la recette classique : morceaux de bœuf à cuisson lente, lardons, légumes, vin rouge, bouillon, 2 h 30 à 3 h de mijotage à petits frémissements. Le tournant, c’est le refroidissement. En fin de cuisson, on transvase aussitôt dans des récipients peu profonds, une heure maximum à température ambiante, puis réfrigérateur à 0–4 °C avant congélation en portions bien froides.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Découper viande et légumes, sécher les morceaux, saisir bœuf et lardons. Technique : Faire revenir oignons et carottes, ajouter ail, farine, vin, bouillon, bouquet garni. Cuisson : Mijoter 2 h 30 à 3 h à petits frémissements, en remuant parfois. Finition : Ôter le bouquet, répartir en bacs peu profonds, refroidir vite, mettre au frais ou congeler froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps Contrôlé 🔍 Le secret de l’expert Refroidir vite en bacs peu profonds, puis réchauffer franchement au‑delà de 63 °C bloque Clostridium perfringens. ✨ Le twist gourmand : Une nuit au froid sublime les saveurs ; au réchauffage, un zeste d’orange ou un peu de chocolat noir arrondit la sauce. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser le bourguignon dégeler ou tiédir des heures sur le plan de travail.

Décongélation et restes à table

On décongèle au réfrigérateur ou on remet le bourguignon congelé à feu doux, en remuant jusqu’au frémissement ; après le repas, recongélation interdite et temps à température ambiante limité.