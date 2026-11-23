En quelques saisons, la haie du voisin a grignoté votre lumière et votre terrasse. Jusqu’où pouvez-vous couper ces branches en France sans vous mettre en tort ?

Votre apéro sur la terrasse a soudain changé d’ambiance : en quelques saisons, un mur de verdure a grignoté la vue, l’ombre gagne votre salon et les chaises collent à la haie. Le plus frustrant, c’est que cette jungle ne vous appartient même pas : ce sont les branches de la haie du voisin.

Entre l’envie de tout raser et la peur de tout laisser, beaucoup de jardiniers ont déjà sorti le sécateur un peu trop vite… ou pas du tout. Or le droit français encadre très précisément ces situations : comprendre jusqu’où vous pouvez couper évite autant les conflits que les mauvaises surprises juridiques.

Avant de couper : imaginer le mur invisible entre vos jardins

La clé, c’est la limite de propriété. Imaginez un mur invisible qui monte verticalement depuis le bornage entre vos deux terrains. Tout ce qui pousse de part et d’autre reste chez son propriétaire, même si une branche dépasse et surplombe votre pelouse. Elle a simplement occupé l’espace, mais elle ne vous appartient pas.

Quand le pied de la haie est clairement chez le voisin, on parle de haie privative : lui seul décide de la façon dont il la taille. Si la haie a été plantée sur la séparation, elle est en principe mitoyenne ; chacun peut alors la tailler de son côté, jusqu’à la moitié de son épaisseur.

Ce que la loi autorise vraiment sur les branches qui dépassent

L’article 673 du Code civil prévoit que les branches qui avancent au-dessus de votre terrain restent la propriété du voisin. Vous ne pouvez donc pas les couper vous‑même sans son accord, même si elles font de l’ombre à votre terrasse. En revanche, vous pouvez l’obliger à les élaguer, et ce droit n’a pas de limite de temps. Nous avons tous déjà hésité devant ces rameaux envahissants ; quelques repères suffisent pour agir sereinement.

Vous pouvez couper, chez vous, racines, ronces et brindilles à la limite de propriété.

Vous ne touchez pas aux branches de la haie du voisin sans son accord.

Vous taillez normalement votre propre haie ou votre côté de haie mitoyenne, sans la mutiler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Niveau de conflits minimisé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En suivant la limite légale et en distinguant branches, racines et haies mitoyennes, vous protégez votre jardin tout en restant irréprochable. 💡 Le petit plus : Proposer d’être présent pendant la taille rassure souvent le voisin et facilite le compromis. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : vouloir tronçonner la haie entière ou franchir la clôture pour couper côté voisin.

Récupérer de la lumière sans déclencher une guerre de voisinage

Avant toute démarche écrite, une conversation calme change souvent tout. Expliquez que les branches de la haie du voisin vous ont privé de lumière ou d’accès, proposez une date ou un professionnel et, si possible, offrez votre aide pour évacuer les déchets verts.

Si le voisin refuse ou ne répond pas, une lettre recommandée rappelant l’article 673 et demandant l’élagage dans un délai raisonnable pose un cadre clair. Ensuite, conciliateur de justice puis, en dernier recours, tribunal judiciaire peuvent trancher, pendant que vous entretenez soigneusement vos propres haies.