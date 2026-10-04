Riz : ne jetez plus les grains secs dans l’eau bouillante, les chercheurs révèlent ce que vous mettez dans votre assiette

Des chercheurs se sont penchés sur ce que laisse vraiment passer un bol de riz non rincé. Entre microplastiques, arsenic et amidon, rincer le riz avant cuisson change la donne.

Tout le monde jette le riz sec directement dans l’eau bouillante : les chercheurs ont mesuré ce que ce geste laisse passer dans l’assiette

Vapeur qui monte, parfum de céréale chaude, claquements sous le couvercle : en cuisine, le riz accompagne beaucoup de plats. On verse souvent les grains secs directement dans l’eau qui bout. Le résultat semble correct, mais les grains collent, la texture manque de légèreté et quelque chose d’invisible reste dans la casserole.

Les chercheurs ont montré que ce réflexe laisse passer dans l’assiette de l’amidon de surface, mais aussi des microplastiques et un peu d’arsenic bioaccessible. Heureusement, on peut changer la donne avec un simple rinçage de quelques secondes. Alors, que se passe-t-il vraiment quand on apprend à rincer le riz avant cuisson ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de riz basmati ou riz long grain blanc

✅ 600 ml d’eau froide (faiblement minéralisée)

✅ 4 g de sel fin

✅ 10 ml d’huile + 1 gousse d’ail et 1 feuille de laurier (optionnels)

Ce que contient vraiment un bol de riz non rincé

Un grain de riz semble neutre. Pourtant, sa surface retient poussières, amidon de surface et résidus de stockage. Des analyses ont retrouvé du polyéthylène, du polypropylène et du PET : environ 3,7 mg de plastiques pour 100 g de riz non lavé. Sans rinçage, tout cela migre dans l’eau de cuisson, puis dans le plat.

Le geste de rinçage validé par les chercheurs

Passer le riz sous l’eau froide 10 à 30 secondes, en le frottant entre les doigts, suffit pour faire blanchir puis clarifier l’eau. Ce rinçage court retire 20 à 40 % des plastiques mesurés et une partie de l’arsenic, sans laisser le temps au fer, au zinc, au cuivre ou au vanadium de fuir. À l’inverse, un long trempage dans beaucoup d’eau accentue la perte de nutriments.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Verser le riz dans une passoire fine et le rincer brièvement. Technique : Le laisser égoutter, puis ajouter l’eau, le sel et les aromatiques éventuels ; mélanger rapidement. Cuisson : Porter à ébullition, couvrir, baisser le feu et cuire 10 à 12 minutes par absorption. Finition : Couper le feu, laisser reposer 10 minutes puis égrainer à la fourchette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 s – 12 min – 10 min 🔍 Le secret de l’expert Plastiques, arsenic et amidon se concentrent surtout à la surface du grain. Un rinçage bref les emporte, la cuisson gélatinise l’intérieur riche en amylose. ✨ Le twist gourmand : Après repos, faire sauter le riz avec un filet d’huile d’olive, une gousse d’ail écrasée et un zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne plus verser le riz sec, surtout riz précuit, directement dans l’eau bouillante puis réutiliser cette eau. Éviter aussi les longs trempages qui lessivent les minéraux.

Adapter le rinçage au type de riz et à la recette

Riz basmati : on rince bien et on cuit par absorption pour des grains séparés. Riz à risotto ou gluant, riches en amylopectine, à peine rincés. Pour limiter l’arsenic, on choisit la cuisson « à la pâte » et on réduit le riz précuit.