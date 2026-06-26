Passoire : si vous l’utilisez encore comme ça, vous faites l’erreur qui gâche vos pâtes et vos sauces

En cuisinant des pâtes un soir de semaine, j’ai cessé de poser ma passoire dans l’évier. En la retournant sur la casserole, j’ai changé ma façon d’égoutter.







Je posais ma passoire dans l’évier comme tout le monde : le jour où je l’ai retournée au-dessus d’une casserole, j’ai gagné un temps fou

Dans beaucoup de cuisines, la scène est la même : l’eau bouillante qui file vers l’évier, un nuage de vapeur qui pique les poignets et quelques pâtes sacrifiées dans la bonde. La passoire, posée au fond de l’évier, semble aller de soi, comme un geste appris sans y penser.

Pourtant, le jour où l’on retourne cette passoire et qu’on la cale directement sur la casserole, tout change : moins de risques, moins de vaisselle, et une eau de cuisson précieuse qui reste à portée de louche pour des sauces crémeuses sans crème. C’est là que l’astuce commence vraiment.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de spaghettis ou autres pâtes longues

✅ 3 à 4 l d’eau + 30 à 40 g de sel fin

✅ 160 g de pecorino romano râpé + 2 à 3 g de poivre noir

✅ 150 à 250 ml d’eau de cuisson des pâtes (prélevée à la louche)

Le faux bon geste qu’on fait tous avec la passoire

Poser la passoire dans l’évier, soulever la casserole pleine et tout renverser : ce réflexe cumule les ennuis. L’eau bouillante éclabousse, la vapeur brûle, quelques pâtes glissent au fond et l’évier se couvre d’amidon collant. Surtout, on envoie au siphon une eau riche en amidon qui pourrait transformer la sauce.

La bonne technique : utiliser la passoire directement sur la casserole

La plupart des passoires métalliques ou en plastique rigide peuvent se caler sur le bord d’une casserole comme un couvercle percé. Pour égoutter les pâtes avec une passoire dans la casserole, on met d’abord une louche d’eau de côté, puis on emboîte la passoire, on tient fermement les deux anses et on incline l’ensemble au-dessus de l’évier ; l’eau s’échappe, les pâtes restent en place.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Choisir une casserole et une passoire qui s’emboîtent, remplir aux deux tiers d’eau salée et porter à ébullition avant d’y plonger les pâtes. Technique : Pendant la cuisson, prélever 1 à 2 louches d’eau de cuisson, puis caler la passoire à cheval sur la casserole en vérifiant que ses rebords sont bien stables. Cuisson : Quand les pâtes sont al dente, saisir poignée et passoire avec des maniques et incliner doucement au-dessus de l’évier pour les égoutter ensemble en un seul geste. Finition : Verser les pâtes dans une poêle, ajouter pecorino et poivre, puis l’eau de cuisson petit à petit, en remuant vigoureusement jusqu’à obtenir une sauce crémeuse.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 0 min, effet “trattoria” 🔍 Le secret de l’expert L’amidon libéré par les pâtes rend l’eau de cuisson légèrement visqueuse. Mélangée au fromage et au gras, elle crée une émulsion qui nappe chaque spaghetti sans ajouter de crème. En égouttant directement avec la passoire sur la casserole, on garde cette eau précieuse sous la main, tout en limitant les éclaboussures brûlantes. ✨ Le twist gourmand : Utiliser la même eau amidonnée pour détendre un pesto ou une sauce tomate sans les diluer, puis finir les pâtes avec un mélange de poivres concassés et un trait d’huile d’olive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser toute l’eau de cuisson dans l’évier ou rincer les pâtes : on perd l’amidon qui fait tenir la sauce. Autre piège à éviter absolument : une passoire mal calée sur la casserole, prête à basculer avec l’eau bouillante.

Ne jetez plus l’eau de cuisson : l’or liquide des pâtes… et des légumes

Pour une Cacio e Pepe express, on termine les pâtes dans la poêle avec le pecorino, le poivre et l’eau de cuisson ajoutée progressivement, façon mantecatura italienne. La bonne texture se voit au nappage : la sauce doit former un ruban souple qui accroche aux pâtes sans former de paquets.

La même passoire sert aussi de cuit-vapeur improvisé. On la pose sur une casserole avec 100 ml d’eau, on y met 500 g de pommes de terre à chair tendre et 2 carottes en morceaux, on couvre et on laisse cuire. Ensuite, on écrase directement dans la passoire, à chaud, avec une noix de beurre, sel et poivre ; les mailles retiennent les fibres, l’écrasé reste léger et on n’a toujours qu’un seul ustensile à laver.





Sources Top Santé

«Passoire la plupart lutilisent mal depuis toujours cette technique toute simple change vraiment la vie»