Soirs de froid : ces patates douces rôties au four vont remplacer la soupe chez vous, avec un ingrédient inattendu

Les soirs de froid, ces patates douces rôties à la feta et aux dattes remplacent la soupe sans alourdir. Un simple changement de cuisson suffit à les rendre irrésistibles.

Je ne savais plus quoi préparer le soir en rentrant du froid : ces patates douces rôties à la feta et aux dattes passent toujours bien

En rentrant transi du froid, on rêve d’une chaleur qui monte du four. La peau des patates douces plisse, un parfum de sucre caramélisé envahit aussitôt la cuisine.

À table, cette recette sucrée-salée au four de demi-patates douces rôties garnies de feta, de dattes et de noix de pécan croustillantes remplace sans peine la soupe express. C’est le dîner d’automne réconfortant qu’on refait dès que le vent se lève.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 patates douces moyennes, 45 ml d’huile d’olive, sel

✅ Noix de pécan grillées, dattes Medjool dénoyautées

✅ Feta émiettée, roquette, zeste fin de 1/2 citron

✅ Sauce tahini : tahini, sirop d’érable, balsamique, eau, sel

Pourquoi ces patates douces rôties sauvent tous les soirs de froid

Cette patate douce rôtie joue sur tous les tableaux : chair douce, bords caramélisés, garniture croquante et salée-sucrée. Dattes Medjool, feta émiettée, noix de pécan et roquette poivrée composent un mélange généreux mais étonnamment léger, bien plus ludique qu’une simple patate douce au four.

La méthode imbattable pour des patates douces ultra fondantes

Plutôt que des cubes secs, on garde les patates entières, simplement coupées en deux, peau comprise. Posées face coupée contre la plaque très chaude, elles caramélisent au contact du métal tandis que l’intérieur cuit comme à la vapeur, ultra fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les patates douces, les couper en deux, huiler et saler légèrement la plaque, préchauffer à 220 °C. Technique : Poser les demi-patates face coupée contre la plaque, huiler la peau, saler, cuire 25 min, retourner, cuire encore 10 min. Cuisson : Torréfier les noix de pécan 5 min, hacher avec les dattes, ajouter feta, roquette, zeste de citron, sel, poivre. Finition : Disposer les patates sur un plat, creuser un peu la chair, garnir de crumble, préparer la sauce tahini et napper en filet.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 50 min 🔍 Le secret de l’expert Cuire en deux moitiés augmente le contact avec la plaque et la caramélisation des sucres. La peau garde la vapeur : cœur ultra fondant, tandis que le crumble apporte croquant, sel et légère amertume. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques graines de courge et un filet d’huile d’olive pimentée à la sortie du four pour plus de couleur et de croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas couper les patates en cubes ni pousser le four plus chaud : elles sècheraient. Et surtout, ne réduisez pas le crumble en purée, il doit rester grossier.

Le dressage qui fait restaurant avec trois fois rien

On aligne les patates douces rôties sur un grand plat, on creuse la chair et on tasse le crumble salé brûlant dans chaque moitié. Un voile de roquette, un filet de sauce tahini, et c’est prêt. Ces patates douces rôties feta dattes se servent avec lentilles, pois chiches rôtis ou semoule ; restes séparés au frais deux jours, parfaits en salade d’automne.