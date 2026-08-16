Voici le clafoutis salé qui détrône la quiche dès les beaux jours, à condition d’éviter cette erreur fatale

Dès que le soleil revient, ce clafoutis salé courgettes tomates chèvre s’invite sur la table du dîner et fait oublier la quiche. Quelle astuce lui donne ce cœur fondant qui se tient jusqu’au dernier carré ?

Quand le four s’ouvre et que monte l’odeur de chèvre gratiné, de courgette rôtie et de tomate confite, on sait que le dîner va filer. La surface est dorée, le centre juste tremblant, les légumes restent visibles dans une pâte moelleuse qui n’a rien d’une quiche lourde.

Ce clafoutis salé courgettes tomates chèvre se prépare en quelques gestes, sans pâte à étaler, et le plat disparaît souvent avant d’avoir tiédi. On y gagne du temps, de la légèreté et de la couleur ; reste à maîtriser la texture, fondante mais qui se tient, même quand les légumes sont très juteux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 courgettes moyennes (500 à 600 g) et 200 g de tomates cerises bien mûres

✅ 1 bûche de chèvre (environ 180 g) et 2 c. à soupe d’huile d’olive

✅ 6 œufs, 150 g de farine de blé, 250 ml de lait demi-écrémé

✅ 1 c. à café d’ail en poudre, sel, poivre, quelques herbes fraîches (basilic ou thym)

Pourquoi ce clafoutis salé remplace la quiche dès les beaux jours

On gagne la finesse d’un gratin sans la lourdeur d’une quiche : la courgette apporte le fondant, les tomates cerises explosent de jus et le fromage de chèvre en bûche, gratiné, dépose des touches crémeuses à chaque bouchée. Le dégorgement des courgettes au sel limite l’eau, tandis qu’un assaisonnement à cœur (sel, poivre, ail) donne déjà du caractère aux légumes. Dans un plat de 24 à 26 cm, on vise la moitié du volume en légumes, l’autre pour la pâte, pour un résultat équilibré.

La recette pas à pas : le clafoutis salé qui ne détrempe jamais

Tout repose sur un appareil à clafoutis (œufs + lait + farine) bien maîtrisé pour cette recette de clafoutis salé facile. On fouette d’abord les œufs avec la farine, puis on verse le lait en plusieurs fois : cet ajout progressif du lait évite les grumeaux et donne une pâte fluide, type pâte à crêpes épaisse. La liaison œufs-lait-farine emprisonne ensuite le jus des légumes, à condition qu’ils aient été précuits, des légumes rapidement poêlés plutôt que crus.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trancher les courgettes, les saler pour un dégorgement de 15 minutes, les essuyer soigneusement, couper les tomates cerises en deux et huiler légèrement un plat de 24 à 26 cm. Technique : Fouetter les œufs avec la farine, saler, poivrer, puis ajouter le lait petit à petit pour une pâte lisse ; parallèlement, faire revenir courgettes et tomates 5 à 7 minutes à la poêle avec huile d’olive et ail. Cuisson : Répartir les légumes dans le plat, verser l’appareil, ajouter la bûche de chèvre en rondelles, enfourner 40 minutes à 180 °C jusqu’à ce que le centre soit juste pris et la surface dorée. Finition : À la sortie du four, laisser reposer 5 à 10 minutes : ce repos à la sortie du four pour stabiliser la texture est essentiel ; parsemer d’herbes fraîches puis servir tiède avec une salade verte croquante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert En faisant d’abord dégorger les courgettes, puis en les poêlant, on limite l’eau ; la liaison œufs-lait-farine peut alors se fixer et donner un clafoutis moelleux mais parfaitement tenu. ✨ Le twist gourmand : Une cuillère de pesto ou un nuage de basilic frais à la sortie du four suffisent à booster les saveurs. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser l’appareil sur des courgettes crues non dégorgées : le centre reste aqueux, le clafoutis se brise à la découpe et perd tout son moelleux.

Comment le servir… et le voir disparaître en un dîner

Ce clafoutis aux légumes d’été se déguste tiède, avec une salade croquante, au déjeuner comme au dîner. On peut le préparer la veille, le garder au frais et le réchauffer 10 minutes à 150 °C, ou l’emporter froid en pique-nique, découpé en carrés.