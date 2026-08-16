Ces pancakes moelleux au chocolat règlent petit-déj et goûter, mais attention à ce geste qui les ruine

Une pâte pour des pancakes moelleux au chocolat qui régalent la maison du petit-déjeuner au goûter, sans allumer le four. Quelle astuce donne cette texture si épaisse ?

Petit-déj et goûter réglés d’un coup : ces pancakes moelleux au chocolat sont devenus les préférés de la maison

Dès que la première louche de pâte touche la poêle, une odeur de cacao chaud envahit la cuisine. Les bords gonflent, le centre reste épais : on sait déjà que le petit-déj et le goûter sont réglés.

Pas de four, presque pas de vaisselle, juste une pâte chocolatée prête à cuire au fil de la journée. Ces piles de pancakes moelleux sont vite devenues les préférées de la maison.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de farine de blé, 30 g de cacao non sucré, 1 sachet de levure, 1 pincée de sel

✅ 50 g de sucre en poudre pour sucrer juste ce qu’il faut

✅ 2 œufs moyens et 300 ml de lait (vache ou boisson végétale)

✅ 40 g de beurre fondu ou 35 ml d’huile neutre, 100 g de pépites de chocolat

Pourquoi ces pancakes au chocolat règlent le petit-déj et le goûter d’un coup

On prépare la pâte le matin, on cuit quelques pancakes pour le café, puis on garde le reste au frais. À l’heure du goûter, il suffit de remettre la poêle sur le feu pour une deuxième tournée.

La méthode pas à pas pour des pancakes moelleux au chocolat

Cette recette pancakes moelleux au chocolat mise sur une base sèche bien mélangée, des liquides ajoutés sans trop fouetter et un petit repos. Ensuite, la cuisson douce dans une poêle antiadhésive à feu moyen garde l’intérieur fondant et chocolaté.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, cacao, sucre, levure et sel dans un grand saladier, puis ajouter les œufs. Technique : Verser le lait en 2 ou 3 fois en fouettant doucement, juste assez pour obtenir une pâte homogène encore souple. Cuisson : Laisser reposer 10 minutes, chauffer la poêle puis cuire de petites louches ; retourner quand des bulles apparaissent. Finition : Empiler les pancakes sur une assiette, couvrir légèrement pour les garder tièdes et servir avec toppings au choix.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Mélange peu travaillé, levure chimique et court repos créent une pâte aérée. La cuisson douce laisse un cœur tendre sans brûler la surface au cacao. ✨ Le twist gourmand : Écraser une banane très mûre ou ajouter des dés de pêche juteuse dans la pâte pour un parfum fruité et moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Augmenter le feu ou presser les pancakes avec la spatule : on chasse l’air, la mie devient compacte et sèche.

Servir, conserver et faire varier ces pancakes au chocolat

Juste cuits, ces pancakes aiment les contrastes : yaourt ou fromage blanc, fruits d’été, filet de miel ou pâte à tartiner. Pour recycler les fruits très mûrs, on les écrase directement dans la pâte. Les restes refroidissent sur grille puis passent en boîte hermétique ; un rapide réchauffage suffit.