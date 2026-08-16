Les soirs de canicule, je ne sers plus que ces verrines de mousse de tomate glacée prêtes en 10 minutes

Quand la canicule s’installe, ces verrines de mousse de tomate glacée deviennent la star de l’apéro, sans four ni gélatine. Comment obtient-on cette texture ultra-fraîche en 10 minutes ?

Les soirs de canicule, on ne sert plus que ça : une mousse de tomate glacée en verrines, légère et gorgée de soleil

La fin d’après-midi colle aux vitres, l’air ne bouge plus, et la simple idée d’allumer le four donne chaud. Sur la table, on a envie de rouge, de frais, d’une bouchée qui claque comme une gorgée glacée, sans alourdir l’apéro.

Ces soirs-là, on cherche un apéritif qui rafraîchit vraiment, se prépare en dix minutes et attend sagement au frais. Une texture de velours, presque glacée, qui réveille même les tomates un peu fades : c’est exactement ce que propose une mousse de tomate glacée en verrines, légère et gorgée de soleil.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 140 g de tomates séchées bien égouttées

✅ 200 g de fromage frais type Philadelphia ou Saint Môret

✅ 120 g de yaourt grec nature

✅ Herbes fraîches, huile d’olive, jus de citron, paprika, sel et poivre

Pourquoi cette mousse de tomate glacée apaise la canicule

Zéro cuisson, zéro gélatine, zéro siphon : ici, un simple mixeur suffit pour obtenir une texture vraiment aérienne.

Les tomates séchées apportent un goût puissant, même quand les tomates fraîches manquent de caractère, tandis que fromage frais et yaourt gardent la mousse légère ; on peut encore l’alléger en passant à 170 g de fromage et 150 g de yaourt grec.

Étapes clés pour une mousse de tomate glacée toujours réussie

On commence par tout mixer très froid ; plus les ingrédients sont frais, plus l’émulsion prend vite et reste stable.

Verrines refroidies, film au contact et passage éclair au congélateur créent cet effet glacé sans transformer la mousse en bloc dur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter les tomates séchées et les mixer avec fromage frais, yaourt, huile et jus de citron. Technique : Mixer longuement jusqu’à texture lisse, puis ajouter ail, basilic et ciboulette, mixer brièvement, assaisonner. Cuisson : Répartir la mousse dans des verrines bien froides, filmer au contact et placer au congélateur. Finition : Laisser 25 à 35 minutes, puis passer au réfrigérateur, décorer juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + repos 🔍 Le secret de l’expert Tomates séchées, fromage frais et yaourt créent une émulsion qui piège l’air et garde la mousse souple même très froide. ✨ Le twist gourmand : Glisser une fine couche de tapenade noire au fond de chaque verrine intensifie le goût méditerranéen dès la première cuillère. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas laisser les verrines plus de 45 minutes au congélateur, au-delà la mousse fige et devient aqueuse.

Variantes, conservation et service pour un apéritif de canicule

La mousse de tomate glacée se prépare la veille ; elle se garde 24 heures au réfrigérateur, bien filmée, sans perdre sa texture. Au moment de servir, on ajoute un filet d’huile d’olive, une seconde pincée de paprika et quelques feuilles de basilic. Pour un apéro complet sans cuisson, on propose gressins, bâtonnets de concombre, pain de campagne grillé au grille-pain, ainsi que dés de feta ou crevettes.