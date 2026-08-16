Les soirs de canicule, je ne sers plus que ces verrines de mousse de tomate glacée prêtes en 10 minutes
Quand la canicule s’installe, ces verrines de mousse de tomate glacée deviennent la star de l’apéro, sans four ni gélatine. Comment obtient-on cette texture ultra-fraîche en 10 minutes ?
Les soirs de canicule, on ne sert plus que ça : une mousse de tomate glacée en verrines, légère et gorgée de soleil
La fin d’après-midi colle aux vitres, l’air ne bouge plus, et la simple idée d’allumer le four donne chaud. Sur la table, on a envie de rouge, de frais, d’une bouchée qui claque comme une gorgée glacée, sans alourdir l’apéro.
Ces soirs-là, on cherche un apéritif qui rafraîchit vraiment, se prépare en dix minutes et attend sagement au frais. Une texture de velours, presque glacée, qui réveille même les tomates un peu fades : c’est exactement ce que propose une mousse de tomate glacée en verrines, légère et gorgée de soleil.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 140 g de tomates séchées bien égouttées
- ✅ 200 g de fromage frais type Philadelphia ou Saint Môret
- ✅ 120 g de yaourt grec nature
- ✅ Herbes fraîches, huile d’olive, jus de citron, paprika, sel et poivre
Pourquoi cette mousse de tomate glacée apaise la canicule
Zéro cuisson, zéro gélatine, zéro siphon : ici, un simple mixeur suffit pour obtenir une texture vraiment aérienne.
Les tomates séchées apportent un goût puissant, même quand les tomates fraîches manquent de caractère, tandis que fromage frais et yaourt gardent la mousse légère ; on peut encore l’alléger en passant à 170 g de fromage et 150 g de yaourt grec.
Étapes clés pour une mousse de tomate glacée toujours réussie
On commence par tout mixer très froid ; plus les ingrédients sont frais, plus l’émulsion prend vite et reste stable.
Verrines refroidies, film au contact et passage éclair au congélateur créent cet effet glacé sans transformer la mousse en bloc dur.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter les tomates séchées et les mixer avec fromage frais, yaourt, huile et jus de citron.
- Technique : Mixer longuement jusqu’à texture lisse, puis ajouter ail, basilic et ciboulette, mixer brièvement, assaisonner.
- Cuisson : Répartir la mousse dans des verrines bien froides, filmer au contact et placer au congélateur.
- Finition : Laisser 25 à 35 minutes, puis passer au réfrigérateur, décorer juste avant de servir.
Variantes, conservation et service pour un apéritif de canicule
La mousse de tomate glacée se prépare la veille ; elle se garde 24 heures au réfrigérateur, bien filmée, sans perdre sa texture. Au moment de servir, on ajoute un filet d’huile d’olive, une seconde pincée de paprika et quelques feuilles de basilic. Pour un apéro complet sans cuisson, on propose gressins, bâtonnets de concombre, pain de campagne grillé au grille-pain, ainsi que dés de feta ou crevettes.
En bref
- 🌡️ Les soirs de canicule, cette mousse de tomate glacée en verrines devient l’apéritif fétiche, prête d’avance pour rafraîchir toute la table.
- 🥄 Tomates séchées, fromage frais, yaourt grec et herbes se transforment au mixeur en une mousse de tomate glacée légère, sans cuisson ni gélatine.
- ❄️ Un passage minuté au congélateur puis au réfrigérateur donne cette sensation glacée et crémeuse, avec un secret de texture expliqué étape par étape.
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